Wit-Russische oppositieleider stelt president Loekasjenko ultimatum

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja heeft president Aleksandr Loekasjenko een ultimatum gesteld. Als hij niet voor 25 oktober aftreedt als president van Wit-Rusland, zal het hele land in staking gaan. Dat heeft Tichanovskaja dinsdag in een verklaring gezegd, melden internationale persbureaus. Tichanovskaja, die nog altijd in Litouwen verblijft, eist ook dat politieke gevangenen worden vrijgelaten en het geweld tegen betogers stopt.

De afgelopen dagen vonden opnieuw protesten plaats in Wit-Rusland, waarbij tientallen betogers werden gearresteerd. De oproerpolitie zette waterkanonnen, wapenstokken en flitsgranaten in om de verzamelde menigte uit elkaar te drijven. Maandag maakte de Europese Unie bekend Loekasjenko sancties op te leggen vanwege het aanhoudende geweld tegen betogers. De president krijgt onder meer een inreisverbod in de EU en zijn buitenlandse tegoeden worden bevroren.

Sinds de presidentsverkiezingen begin augustus gaan wekelijks duizenden mensen de straat op in Wit-Rusland om te demonstreren tegen de uitslag van de verkiezingen. Loekasjenko werd uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen, terwijl in onafhankelijke peilingen oppositiekandidaat Tichanovskaja op winst stond. Bij de protesten zijn in totaal duizenden mensen opgepakt, die volgens mensenrechtenorganisaties zijn gemarteld.