Wielrenner Kruijswijk verlaat Giro d’Italia vanwege coronabesmetting

De Nederlandse wielrenner Steven Kruijswijk is positief getest op het coronavirus en verlaat daarom na negen etappes de Giro d’Italia. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma dinsdag bekendgemaakt. Ook binnen de ploeg Sunweb, het team van de Nederlandse favoriet en huidige nummer twee in het klassement Wilco Kelderman, is een besmetting vastgesteld, zo heeft de organisatie van de Ronde van Italië dinsdag gemeld. Het is niet bekend om wie het gaat bij Sunweb.

De 33-jarige Kruijswijk, een van de favorieten voor het eindklassement, zou geen symptomen hebben. Hij hoorde het nieuws volgens zijn ploeg vanochtend, op de eerste rustdag. Alle andere wielrenners en stafleden van Jumbo-Visma zijn negatief getest en kunnen daarom door met de Ronde van Italië, schrijft Jumbo-Visma. „Ik voel me gewoon fit”, aldus Kruijswijk. „Het is een heel grote teleurstelling om dit nieuws te krijgen. Binnen de ploeg nemen we veel maatregelen en het is jammer dat ik op deze manier de Giro moet verlaten.”

De Australische wielerploeg Mitchelton-Scott heeft dinsdag bekendgemaakt zich volledig terug te trekken uit de wedstrijd vanwege de vaststelling van vier nieuwe positieve coronatests binnen de ploeg zondagavond. „Omwille van maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover onze renners en staf, het peloton en de organisatie, hebben we de beslissing genomen ons terug te trekken”, aldus Mitchelton-Scott. De renners en stafleden die positief testten, zouden geen of milde symptomen hebben.

Zaterdag testte de Britse wielrenner Simon Yates als eerste binnen het team positief op het coronavirus. Hij verliet de competitie daarom na de zesde etappe. Yates was de eerste klassementsrenner die zich uit de Ronde van Italië moest terugtrekken vanwege een besmetting met het virus. Het is niet duidelijk of de besmettingen van Yates, Kruijswijk en in de ploeg Sunweb verband houden met elkaar.

