Waterpijpen thuisbezorgen, is dat wat?

‘Duidelijkheid is beter’ Horeca

Het gezicht van Kutaiba Alkteit (36) betrekt wanneer Mark Rutte op het televisiescherm, boven de hoofden van de bezoekers van zijn café, het zwaard van Damocles laat vallen. Alle horeca moet dicht, deelt de premier mee. Dus ook waterpijpcafe Dandana in het Haagse Bezuidenhout.

„Ik zal extra geld moeten gaan lenen”, zegt eigenaar Alkteit, terwijl hij Syrisch bier, dito thee en een waterpijp voor zijn gasten laat aanrukken. „Gelukkig is het voorlopig maar voor twee weken. Daarna heb ik geld nodig van het kabinet.”

In augustus opende de ex-advocaat uit Aleppo, die in 2015 met zijn vrouw en vier kinderen naar Nederland vluchtte, zijn lounge. Hij kon niet aan werk komen, had 4.000 euro gespaard en nog eens 4.000 geleend. Het was reuze riskant om de grote sprong voorwaarts te maken, met een tweede coronagolf op de loer. „Maar ik had echt geld nodig, en alles was open in augustus. De zon scheen. Mensen waren blij.”

Kleurrijke menukaart

De gok leek goed uit te pakken. „Augustus en september waren meteen druk”, zegt Alkteit, die een netwerk heeft in zowel de Syrische gemeenschap als in het chique Bezuidenhout. Wijzend op de kleurrijke menukaart: „Veel mensen namen onze smoothies.” Daarnaast rookten veel bezoekers achter in de zaak hun waterpijp. Met wegwerpslangen vanwege corona.

Eind september kwamen de eerste onweerswolken aandrijven. Dandana moest, net als de rest van de horeca, om tien uur ’s avonds dicht. „Daardoor had ik soms maar vijf, zes bezoekers op een dag”, zegt de Syriër. „Maar ik moest wel open blijven. Wat nu gebeurt is beter. Dit is duidelijker.”

Uit RIVM-cijfers blijkt dat in de horeca hooguit 5 à 6 procent van de coronabesmettingen plaatsvindt. Lager dan de thuissituatie (ongeveer 50 procent) of het werk (12 procent). Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland stelde dinsdagavond dan ook: „De gevolgen voor de horecabranche zijn niet te overzien en dat terwijl de horeca niet de oorzaak is.”

Gezondheid

Alkteit haalt zijn schouders op. „Voor de horeca en de economie is dit natuurlijk heel slecht, maar voor onze gezondheid is dit goed. Ik kies voor gezondheid. Mijn vrouw heeft astma.”

De Syriër wijst naar het televisiescherm waar Rutte nog steeds aan het woord is. „Hij zegt dat we nu allemaal beter ons best moeten doen.” Dat gaat hij dus ook doen, zegt hij. Alkteit gaat zich oriënteren op de thuisbezorgmarkt. Waterpijpen thuisbezorgen, is dat wat? De Syriër kijkt moeilijk. „Dat is gevaarlijk, met de kooltjes die je nodig hebt. Misschien moet ik iets met de smoothies gaan doen.”

‘Dan maar voor 30 man’ Cultuur

Concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht besluit om open te blijven voor publiek, ook al is het voor dertig man. Ilvy Njiokiktjien

„Wat ligt in de lijn van wat er door Rutte is gezegd?”, vraagt Jeroen Bartelse, algemeen directeur van muziekgebouw TivoliVredenburg in Utrecht. „Wil je sluiten om de reisbewegingen beperkt te houden, of blijf je toch open als lichtpuntje in deze barre tijden en om muzikanten werk te bieden?” Veel theaters, zoals het Koninklijk Theater Carré, sluiten de komende maand de deuren.

In de grote zaal heeft het Amsterdam Sinfonietta-orkest dinsdagavond net de laatste noten gespeeld voor tweehonderd mensen. Toepasselijk genoeg sloten ze hun optreden af met ‘Tabula Rasa’, van Arvo Pärt. Morgen nog één keer, in Arnhem.

Haarscheurtjes

Terwijl de appjes van collega’s van andere theaters binnenstromen, begint Bartelse aan de Zoom-vergadering met de andere zes leden van het managementteam. Iedereen is het erover eens: ze moeten beperkt openblijven voor concerten met maximaal dertig mensen.

Dat bracht de artiesten, het publiek en het personeel veel, zegt Suzanne van Dommelen, de zakelijk directeur. „In het kader van wat licht aan het eind van de tunnel moeten we vooral open blijven”, vindt Aerd de Boode, de ‘manager hospitality’. Alleen de ‘manager productie’, Michel Hurkens, heeft een kanttekening. „Er komen steeds meer haarscheurtjes in de teams. Er wordt wel veel van ze gevraagd om alsmaar mee te bewegen met deze veranderingen.”

Gedroogd fruit

Rob Jonkman, die verantwoordelijk is voor de horeca bij TivoliVredenburg, zal vanaf woensdagavond 22.00 uur de roosters weer afschalen. „Er gaat zo veel mogelijk in de vriezer, fruit drogen we zodat het later in de cocktails kan en wat bederft, gaat naar de voedselbank.”

Behalve praktische zaken – wat te doen met de concerten de komende maand – is er ook de communicatie naar buiten toe. Van Dommelen: „We moeten rekening houden met de publieke opinie. Hoe leg je uit dat je wel openblijft terwijl er gevraagd wordt thuis te blijven.” Directeur Bartelse: „Musea en sportscholen blijven ook open. Ik denk dat je het zo moet zien.”

De Boode vraagt zich af of splitsing van concerten in twee groepen van dertig niet valt onder het ‘blokbezoek’ waar Rutte het over had. „Zoals je ook je verjaardag niet in stukjes mag opdelen.” Nee, daar is iedereen het over eens: een bezoek aan TivoliVredenburg is coronaproof.

Wel kan het kassateam morgen bezoekers bellen voor wie nu geen plek meer is. „Misschien niet alleen loten, maar ook kijken wie het verste weg woont?”, stelt Bartelse voor. „Dan beperken we toch weer wat reisbewegingen.”