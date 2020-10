Voormalig Blokker België in surseance

Het voortbestaan van het voormalige Blokker België is in gevaar. De door de Nederlandse zakenman Dirk Bron tot Megaworld omgedoopte winkelketen (123 filialen) vraagt in België surseance van betaling aan. „Het bedrijf verkeert in financiële problemen”, zo maakte Megaworld-advocaat Hans Koets maandagavond via een persbericht bekend.

Bron nam de Belgische Blokker-filialen begin dit jaar over van de Mirage Retail Group van de Nederlandse ondernemer Michiel Witteveen die Blokker weer van de familie Blokker had overgenomen. Megaworld, zo stelt het persbericht, is enerzijds door de coronacrisis in de problemen gekomen. Tevens zou het van Mirage Retail Group een kat in de zak hebben gekocht. De onderneming „lijkt achteraf niet levensvatbaar te zijn geweest”. Advocaat Koets stelt dat daarom tegen Mirage Retail Group rechtsmaatregelen zullen worden getroffen. Een verzoek voor een voorlopig getuigenverhoor van betrokkenen zou al bij de rechtbank zijn ingediend.

In tegenstelling tot de Nederlandse surseance van betaling, die vrijwel altijd tot een faillissement leidt, zou de Belgische variant meer bescherming tegen schuldeisers bieden en meer mogelijkheden om te reorganiseren.

Maandag en dinsdag braken bij Megaworld spontane stakingen uit omdat het personeel voor het voortbestaan vreest. Bijna de helft van de filialen waren dinsdag gesloten. Inge De Beul, secretaris van de socialistische vakbond BBTK, zegt dat het de meeste filialen in Wallonië en ongeveer de helft van de filialen in Vlaanderen betreft. „Het gaat om spontane acties, die wij als bond wel steunen”, zegt De Beul. „Wij worden door de directie volledig in onzekerheid gehouden. Als je bescherming tegen schuldeisers aanvraagt, dan schort er toch iets aan. Persoonlijk vrees ik voor een faillissement.”

„Zo’n staking kost handenvol geld”, stelt Megaworld-eigenaar Bron telefonisch. Hij noemt een faillissement onvermijdelijk als de werknemers zo doorgaan. „Het liefst houd ik iedereen aan het werk. Als ze gaan staken gooien ze hun eigen glazen in, zonder omzet kun je ook de salarissen niet betalen.”

De Beul vermoedt dat er meer problemen zijn. „In sommige winkels zijn de schappen helemaal vol, in andere juist helemaal leeg. Dat duidt op wanbeheer.” Ze wijst er op dat accountant KPMG vorige maand weigerde de jaarrekening van Blokker België over 2019 goed te keuren. Volgens De Beul beweert KPMG dat het bepaalde stukken niet kreeg van de directie. Bron ontkent. „KPMG heeft wekenlang alles mogen bekijken”. Hij weigert evenwel de jaarrekening te tekenen. „Ik ga niet tekenen voor iets dat vorig jaar gebeurd is, toen ik er nog niet bij zat.”

Het Financieele Dagblad schreef in februari op basis van eigen onderzoek dat Bron als partijenhandelaar een spoor van faillissementen en gedupeerden heeft nagelaten. Het OM, zo schreef de krant in mei, verdenkt Bron van oplichting, verduistering en belastingfraude.

