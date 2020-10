Verzetsheld met jeugdpuistjes

Tijdens de herfstvakantie komen er weer zeer uiteenlopende kinderfilms uit. Enkele van de films die deze week in première gaan, duiken de geschiedenis in. Ieder op hun eigen manier en met uiteenlopend resultaat.

Zo is The Crossing (9+) een Noorse familiefilm over de Tweede Wereldoorlog. Een groot deel van de joden in Noorwegen werd gered van deportatie doordat ze vluchtten naar buurland Zweden. The Crossing blikt hierop terug via de Noorse Gerda en haar broer Otto. Nadat hun ouders zijn gearresteerd door nazi’s, ontdekken de kinderen dat de joodse Daniel en Sarah in hun kelder verstopt zitten. Gerda beslist dat ze dit broertje en zusje wil helpen de grens over te steken. Tijdens de tocht door het ijzige Noorse landschap komen ze kindervariaties van traditionele figuren uit oorlogsfilms tegen. Zo heeft een dappere verzetsheld hier nog wat last van jeugdpuistjes. Een oud vrouwtje krijgt kenmerken van de heks uit Hans en Grietje nadat blijkt dat ze met Hitler heult. Er zijn ook minder eenduidige personages die de kinderen helpen door een oogje dicht te knijpen. The Crossing is een degelijke, soms wat trage film die dankzij spanning en dramatische plotwendingen de aandacht weet vast te houden.

Het Nederlandse Jackie en Oopjen (6+) laat Rembrandts beroemde portret van Oopjen Coppit uit 1634 tot leven komen. De 12-jarige Jackie is de dochter van een curator in het Rijksmuseum. Als ze door de museumzalen loopt na de feestelijke presentatie van de schilderijen van Marten Soolmans en zijn vrouw, krijgt Jackie een oorbel tegen het hoofd. Die blijkt van Oopje te zijn. Ze is uit haar lijst gekomen om haar jongere zus te zoeken die op een minder prestigieus portret staat uit die periode. Er volgen allerlei grappen over de wereldvreemde zeventiende-eeuwse dame die alleen bier drinkt, boeren laat en niet weet wat een mobieltje is. En een doldwaaze zoektocht naar het portret van het zusje, want een sullige antiquair en zijn bazige moeder willen Oopje ontvoeren.

De film toont op ludieke wijze hoe achter de statige portretten in museumzalen echte mensen schuilgaan. Tegelijkertijd voelt het verhaal bij momenten wat gekunsteld en oppervlakkig. Een luchtige sfeer en grapjes krijgen voorrang op soms cruciale informatie. Na anderhalf uur heb je dus weinig gehoord over wie Oopjen Coppit eigenlijk was. Of waarom zij en haar zusje in deze film uit schilderijen kunnen stappen.

In De Magische Poort (6+) vormen ruïnes van een verdwenen beschaving het zeer esthetische decor van een rommelige animatiefilm. Goeiige dolfijn Davy ontdekt in de onderwaterruïnes een poort die iemand kan transformeren in wat hij ook maar wil zijn. Als kwaadaardige moeralen later de poort ontdekken, willen ze er de nabijgelegen ‘Vissenstad’ mee veroveren.

Een van de scenaristen werkte mee aan Toy Story, maar De Magische Poort doet op allerminst denken aan originele Pixarfilms. Het is een kluwen van matig uitgewerkte plotlijnen en personages die afkooksels zijn van bekende animatiefiguren.

Kinderfilms The Crossing Regie: Johanne Helgeland. Met: Bo Lindquist- Ellingsen, Anna Sofie Skarholt. In: 4 bioscopen. ●●●●● Jackie en Oopjen Regie: Annemarie van de Mond. Met: Frouke Verheijde, Karina Smulders, Bert Hana In: 110 bioscopen. ●●●●● De Magische Poort Regie: Vasiliy Rovenskiy Stemmen: Ricardo Blei, Juliann Ubbergen, Sarah Nauta In: 150 bioscopen. ●●●●●

