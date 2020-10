Verdwenen Eritrese journalist Amanuel Asrat uitgeroepen tot ‘writer of courage’

Er is al sinds 23 september 2001 niets meer gehoord van de Eritrese dichter, zanger en journalist Amanuel Asrat, maar hij is niet vergeten. De Engelse afdeling van schrijversorganisatie PEN heeft hem uitgeroepen tot ‘International Writer of Courage’, op initiatief van de winnaar van de PEN Pinter Prize: Linton Kwesi Johnson.

De in Jamaica geboren en in Engeland wonende dichter en muzikant werd bekroond vanwege zijn onvermoeide activisme en kritische kijk op de geschiedenis. Johnson maakte maandag tijdens de uitreiking bekend dat hij met de prijs aandacht wilde vestigen op iemand die helemaal monddood is gemaakt: Amanuel Asrat dus.

Amanuel Asrat was redacteur van het Eritrese tijdschrift Zemen Newspaper

Asrat was redacteur van Zemen Newspaper, een literair tijdschrift in Eritrea, en zorgde zo voor een groeiende literaire scene waarin veel aandacht was voor de mensen die het meest te lijden hadden onder oorlog en conflict. In 2001 was hij een van de ondertekenaars van een openbare brief waarin kabinetsleden, journalisten en redacteuren democratische hervormingen eisten. In september begon een ‘antiterreur’-campagne om critici het zwijgen op te leggen. Kranten en tijdschriften werden gesloten, journalisten en redacteuren gearresteerd. Onder hen dus ook Asrat, die sindsdien gevangen zit onder onbekende omstandigheden. Zijn familie weet niet eens zeker of hij in leven is, zo verklaarde zijn broer, die namens Asrat bij de ceremonie aanwezig was.

Schokkende wreedheid

In zijn speech zei Linton Kwesi Johnson: „Het gevangen houden van een burger zonder enige communicatiemogelijkheid, zonder aanklacht of rechtszaak, is van het soort schokkende wreedheid dat we associëren met totalitaire staten en dictaturen.”

De ceremonie markeert het begin van een brievencampagne die PEN organiseert, waarbij iedereen opgeroepen wordt om een blijk van solidariteit op te schrijven en te sturen naar Asrat en de eerdere ‘Writers of courage’. Elk jaar zet de winnaar van de PEN Pinter Prize een activist in het licht. Vorig jaar koos de Engelse schrijver Lemn Sissay de Ethiopische blogger Befeqadu Hailu uit, in 2018 deed Chimamanda Ngozi Adichie hetzelfde voor de Saoedi-Arabische advocaat Waleed Abulkhair.