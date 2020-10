Trump staat weer voor zijn aanhangers na besmetting: ik zoen iedereen

Donald Trump heeft maandag in Florida zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds hij een week geleden in het ziekenhuis opgenomen moest worden met het coronavirus. Hoewel de vooraanstaande coronadeskundige Anthony Fauci de president had ontraden om in grote groepen bijeen te komen, stond hij toch weer voor duizenden mensen die opeengepakt stonden in een vliegtuighangar. „Ze zeggen dat ik immuun ben. Ik voel me zó sterk, ik loop zo daar naartoe, ik zoen iedereen in dat publiek. Ik zoen de mannen, de mooie vrouwen en iedereen geef ik gewoon een dikke vette zoen.”

Dat Trump recent nog in het ziekenhuis lag, was nauwelijks te merken. Zijn retoriek was als vanouds: loftuitingen over zichzelf en kritiek op iedereen die hij als zijn opponent beschouwt. Zo zei hij dat Joe Biden in Florida een strenge lockdown zou willen afkondigen, terwijl dat volgens hem wetenschappelijk niet onderbouwd en economisch desastreus zou zijn. „Weet je, als je het niet ziet zitten om naar buiten te gaan: doe het niet. Ontspan, doe het niet. Je kent de risicogroepen. Oudere mensen. Gelukkig ben ik niet oud, ik ben heel jong en in perfecte vorm.” Na zijn toespraak waagde Trump zelfs een klein dansje toen het nummer YMCA door de zaal klonk.

Biden en Trump hebben nog een kleine drie weken tot de presidentsverkiezingen. Het coronavirus speelt op allerlei manieren een rol. Trump manifesteert zich als iemand die het virus moeiteloos heeft doorstaan, en stelt dat hij de uitbraak binnen korte tijd met een vaccin onder controle zou krijgen. Biden en zijn campagneteam wijzen erop dat de president betere zorg heeft gekregen dan de meeste Amerikanen, en wijzen erop dat het virus in de VS al aan meer dan 200.000 mensen het leven heeft gekost van wie 15.000 in Florida. „Donald Trump zegt niets over de pijn die werkende gezinnen moeten doormaken”, zei Biden in een verklaring. „Hij kwam niet verder dan zeggen ‘het is wat het is’. Welnu, het is wat het is omdat hij is wie hij is.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Trump staat weer voor zijn aanhangers na besmetting: ik zoen iedereen