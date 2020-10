Terwijl het coronavirus met het peloton meereist in de Giro d’Italia, wint Sagan

Jos van Emden was er zaterdag voor de camera van Sporza al niet gerust op. De renner van Jumbo-Visma werd door een Belgische verslaggever gevraagd om een reactie op het nieuws dat Simon Yates de Giro d’Italia had moeten verlaten omdat de Brit was besmet met het coronavirus. „We kunnen er nu weinig aan doen, maar het laat wel zien dat het nog overal is”, zei Van Emden.

Dinsdag, om twee minuten over twaalf, stuurde Van Emden vanuit de teambus in startplaats Lanciano een tweet de wereld in: „Er was een tijd dat ik van zure appels hield ...” Even daarvoor had de ploegleiding van Jumbo-Visma besloten met het complete team uit de Giro te stappen nadat kopman Steven Kruijswijk vanwege een positieve coronatest uit de wedstrijd was genomen. „Dit is het veiligste, niet alleen voor ons als team, maar ook voor het peloton en voor de voortzetting van deze Giro,” liet ploegleider Addy Engels weten.

Acht positieve tests

Het coronavirus heeft de Giro in zijn greep. Organisator RCS liet zondag en maandag 571 testen uitvoeren en daarbij bleken, naast Kruijswijk, nog zeven personen positief. Onder hen de Australische sprinter Michael Matthews. Zijn ploeg Sunweb maakte bekend gewoon in koers te blijven, omdat de overige zeven renners en alle personeelsleden een negatieve test hadden afgeleverd.

Maar het besluit om niet naar huis te gaan, lijkt vooral te zijn ingegeven door de tweede plaats van kopman Wilco Kelderman in het algemeen klassement. Team Sunweb legde de Belg Tiesj Benoot zondag uit voorzorg nog een startverbod op voor de semi-klassieker Gent - Wevelgem. Benoot was in een tv-programma te gast geweest met zijn landgenoot Jan Bakelants, die later corona bleek te hebben.

Dat de Giro is getroffen door het coronavirus wordt deels geweten aan het ontbreken van een ‘bubbel’, zoals in de Tour de France wel voortdurend het geval zou zijn geweest. In Frankrijk werden in drie weken nul renners positief getest. Wel moest Tour-directeur Christian Prudhomme een week in quarantaine en werden bij verschillende ploegen positief geteste werknemers naar huis gestuurd. Maar in de Giro verblijven ploegen lang niet altijd afgezonderd in hun hotels, vertelde Jos van Emden bij Sporza. „In het eerste hotel op Sicilië kwamen ook andere mensen. De hele politiekaravaan en de neutrale service van Shimano zaten erbij. En zij zijn niet allemaal getest.”

Koersdirecteur Mauro Vegni reageerde dinsdag bij de start van de tiende etappe op de coronacrisis in de Giro. Hij liet weten dat zijn organisatie er alles aan doet om de situatie onder controle te houden en de bubbel te sluiten. „Op de volgende rustdag zullen we iedereen weer testen , maar we willen meer doen.” Vegni gaf aan dat alle teams die te maken hadden met coronabesmettingen, zoals AG2R en Ineos, dinsdagochtend nieuwe sneltesten ondergingen. „En we zullen overmorgen hetzelfde doen. Natuurlijk blijft het doel voor ons allemaal om in Milaan aan te komen.”

Daar zal Steven Kruijswijk dus in ieder geval niet bij zijn. Het wielerjaar 2020 is voor de kopman van Jumbo-Visma, die elfde stond in het algemeen klassement op 1,24 minuut van de Portugese rozetruidrage João Almeida, een rampseizoen geworden. Kruijswijk (33) miste de Tour vanwege een schouderblessure die hij opliep in de Dauphiné en hij wilde in de Giro laten zien nog steeds mee te tellen als ronderenner.

Ritzege Sagan

Na alle commotie begonnen dinsdag slechts twintig ploegen aan de tweede week van de Giro. In de vroege ochtend had ook Mitchelton-Scott, de ploeg van Simon Yates, zich teruggetrokken vanwege coronabesmettingen bij vier stafleden.

In de tiende rit reed het peloton van 145 renners van Lanciano naar Tortoreto, met een aantal lastige klimmetjes in het laatste gedeelte. Het werd de dag van Peter Sagan. De 30-jarige Slowaak reed op de laatste klim weg bij de Brit Ben Swift en kwam na 177 kilometer in de stromende regen solo aan.

Het was de eerste ritzege ooit in de Giro voor Sagan, de honderdste renner die in de drie grote rondes minimaal één etappe heeft gewonnen. Het was voor Sagan ook zijn eerste overwinning sinds 10 juli 2019, toen hij in de vijfde etappe van de Tour zijn handen in de lucht mocht steken.

Achter Sagan sprintte Almeida naar de derde plaats en pakte daarmee vier seconden bonificatie. Zijn voorsprong op Kelderman bedraagt nu 34 tellen. De Deen Jakob Fuglsang, nummer zes van het algemeen klassement, verloor meer dan een minuut door een lekke band.