Speler Italiaanse voetbalselectie positief getest

Een speler van de Italiaanse voetbalselectie die zich opmaakt voor de confrontatie met Oranje, woensdag in Bergamo, is positief getest op het coronavirus. Dit heeft teamarts Andrea Ferretti dinsdagavond bekendgemaakt. Het gaat om de 27-jarige aanvaller Stephan El Shaarawy, die in China speelt, bij Shanghai Shenhua.

Volgens Ferretti zou het ook om een foute uitslag van een eerste test kunnen gaan, omdat er maar weinig virusdeeltjes werden gevonden. Mogelijk wordt dinsdagavond later het resultaat bekend van een tweede test. Als die tweede test negatief uitvalt, staat volgens Ferretti niets deelname van El Shaaraway aan de wedstrijd in de weg. De azzurri, die worden getraind door Roberto Mancini, hebben dinsdag een training gehad waarbij voor alle zekerheid veel afstand werd gehouden.

Dinsdag werd ook bekend dat Cristiano Ronaldo, de ster van Juventus, positief bleek na een test na de interland van Portugal tegen Frankrijk. Hij heeft, net als El Shaarawy, volgens artsen van het Portugese team geen ziekteverschijnselen. De rest van het Portugese team is negatief getest. Portugal speelt woensdag tegen Zweden.

