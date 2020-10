Routekaart moet burger meer duidelijkheid geven

Stapje voor stapje het beleid per regio aanscherpen als het aantal besmettingen te snel stijgt. Dat is het idee van de ‘routekaart coronamaatregelen’ die het kabinet dinsdagavond presenteerde. Maar op hun persconferentie moesten premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) direct toegeven dat het gebruiken van de routekaart per regio voorlopig toekomstmuziek is. In het hele land is de besmettingsgraad zo hoog dat het kabinet een ‘gedeeltelijke’ lockdown afkondigde.

Beleid per regio is de afgelopen weken een illusie gebleken. Het aantal besmettingen liep zo snel op dat een landelijke aanpak weer nodig was. Dat heeft het kabinet deels aan zichzelf te wijten. Hoewel al begin deze zomer de ambitie werd uitgesproken om een nieuwe opleving van het virus regionaal aan te pakken, bleef het wachten op de routekaart en bleven serieuze regionale ingrepen uit.

De routekaart borduurt voort op de regio-indeling waar minister De Jonge eerder mee kwam. Stijgt het aantal besmettingen in een regio boven een bepaalde signaalwaarde, dan springt een regio van ‘waakzaam’ naar ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ of zelfs ‘zeer ernstig’. Bij elk alarmeringsniveau zou automatisch een pakket maatregelen moeten ingaan. Het coronabeleid wordt zo voorspelbaarder, zodat burgers en bedrijven weten waar ze aan toe zijn. Het kabinet houdt de vrijheid af te wijken als het dat echt nodig vindt.

Horeca weer openen

Op dit moment zit Nederland landelijk qua besmettingen op het niveau ‘zeer ernstig’. De gedeeltelijke lockdown die het kabinet nu in werking laat gaan, duurt ten minste vier weken. Pas als de cijfers dan echt verbeteren, is mogelijk sprake van het terugdraaien van sommige maatregelen. Dan komt de routekaart in beeld. Regio’s waar de besmettingsdruk serieus omlaag gaat, zouden dan bijvoorbeeld weer kleine evenementen kunnen toestaan en/of de amateursport kunnen laten opstarten. De horeca weer openen in een paar regio’s lijkt minder logisch, dat zal het kabinet landelijk willen besluiten. Rutte waarschuwde dat dit pas weer mogelijk is als de besmettingsgraad „in zoveel mogelijk regio’s” fors lager is.

De vraag is of de routekaart de huidige problemen had kunnen voorkomen. Zo gingen in zes veiligheidsregio’s, inclusief de grote steden, de kroegen half september een uur eerder dicht. Dat bleek niet genoeg om de groei van besmettingen te stoppen. De routekaart zegt dat het kabinet en regio’s voortaan eerder en steviger moeten ingrijpen. De kroegen moeten al eerder sluiten als een regio boven de grens van 50 besmettingen per 100.000 inwoners komt. Dat was in Amsterdam al begin augustus het geval. Was de routekaart er eerder geweest, dan had Amsterdam dus ruim een maand eerder met strengere maatregelen te maken gekregen.

Ietsje meer vrijheden

Eerder in de crisis was er een routekaart met versoepelingen die na de lockdown telkens ietsje meer vrijheden beloofde. D66-leider Rob Jetten vroeg het kabinet met een nieuwe routekaart te komen. Volgens hem is het een belangrijk „om perspectief te schetsen over hoe je weer uit een crisissituatie kan komen”. Jetten sprak deze week horecaondernemers die best begrepen dat ze nu weer tijdelijk moeten sluiten, maar ook willen weten wanneer ze weer open kunnen.

Volgens de routekaart heeft het kabinet nog een optie achter de hand als de cijfers ook de komende weken niet verbeteren: een nieuwe echte lockdown. In dat geval gaan alle musea, pretparken, sportscholen en zwembaden dicht, wordt er in het mbo en hoger onderwijs alleen nog online les gegeven en worden alle samenkomsten verboden. Alleen de scholen blijven in dat scenario nog open.

