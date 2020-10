Rechtszaak Rosmalense flatmoord moet opnieuw

De rechtszaak in de Rosmalense flatmoord moet opnieuw. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld na een herzieningsverzoek, dat was ingediend omdat de veroordeelde zegt onschuldig te zijn. In 2007 werd een man veroordeeld voor het doorsnijden van de hals van zijn vriendin. Nieuw onderzoek zou echter uitwijzen dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd.

De zaak draait om de dood van de dan 37-jarige Regie van den Hoogen. Zij werd op 10 april 2000 dood aangetroffen in een flat in het Brabantse Rosmalen, waar ze samenwoonde met Rob B. Deze B. werd in 2007 door het gerechtshof veroordeeld voor doodslag op zijn vriendin: hij zou haar hals hebben doorgesneden. Omdat Rob B. psychiatrisch patiënt is, werd hij niet veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar kreeg hij tbs met dwangverpleging. Die tbs is inmiddels voorbij.

De advocaat van B., Pieter van der Kruijs, strijdt al jaren om de veroordeling van zijn cliënt ongedaan te maken. Volgens hem is er sprake van zelfmoord: Regie van den Hoogen zou zichzelf van het leven hebben beroofd door haar eigen hals door te snijden. Er is nieuw onderzoek gedaan naar de zaak door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), en dat wijst in de richting van zelfmoord.

Ook is er aanvullend sporenonderzoek gedaan op de kleding en de schoenen van Rob B., uitgevoerd door het NFI. Die onderzoeksresultaten steunen de conclusie dat zelfmoord waarschijnlijker is dan doodslag.

Huisarts

Daar komt nog bij dat de toenmalige huisarts van Rob B. zich herinnert dat Van den Hoogen enkele weken voor haar dood contact met hem had opgenomen. Ze zou hem hebben gevraagd of hij iets uit haar hals wilde snijden, omdat daar iets zou zitten wat er niet thuishoort. De huisarts beoordeelde dat als een waanidee, maar volgens advocaat Van der Kruijs kan het een belangrijke aanwijzing zijn geweest dat ze zelf in haar hals wilde gaan snijden.

Volgens de Hoge Raad zijn onder meer de rapportages van de huisarts en de resultaten van het bloedspoorpatroononderzoek een nieuw gegeven in de zaak: inzichten waar het gerechtshof destijds niet bekend mee kon zijn. De Hoge Raad verwijst de zaak daarom naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, die de zaak tegen Rob B. opnieuw zal moeten beoordelen.

Advocaat Voor B. is het oordeel van de Hoge Raad belangrijk, egt zijn advocaat Van der Kruijs: „Van iets wat je niet gedaan hebt, een levensdelict op je partner, wil je dat duidelijk wordt dat je het niet hebt gedaan.” Volgens de advocaat heeft het gerechtshof hier duidelijk last gehad van een tunnelvisie. „Ik heb er alle vertrouwen in dat Rob nu eindelijk wordt vrijgesproken.”

