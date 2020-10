President Donald Trump probeert stemmen per post te ontmoedigen. Hij voorspelde dat de komende verkiezingen vanwege het grote aantal poststemmen „de meest onnauwkeurige en frauduleuze in de geschiedenis” zullen worden. Hiervoor is volgens deskundigen geen bewijs. Onderzoek van Stanford University van dit voorjaar wees bovendien uit dat een toename van poststemmen in drie verschillende staten niet in het voordeel van één partij zou zijn.

Deze vroege opkomst komt volgens analisten door de grote betrokkenheid van zowel Republikeinse als Democratische kiezers bij de verkiezingen en de verruimde mogelijkheden om per post te stemmen vanwege het coronavirus. Dat zou kunnen duiden op een hoge totale opkomst. Veel kiezers stemmen per post vanwege de flexibiliteit die het biedt en om op verkiezingsdag drukte bij stemlokalen te voorkomen. In vijf staten - Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia en Wisconsin - is momenteel al 20 procent of meer dan het totale aantal stemmen van 2016 uitgebracht, meldt het Elections Project. McDonald noemt het tempo waarmee gestemd wordt „echt opmerkelijk”.

Trump staat weer voor zijn aanhangers na besmetting: ik zoen iedereen

Donald Trump heeft maandag in Florida zijn eerste campagnebijeenkomst gehouden sinds hij een week geleden in het ziekenhuis opgenomen moest worden met het coronavirus. Hoewel de vooraanstaande coronadeskundige Anthony Fauci de president had ontraden om in grote groepen bijeen te komen, stond hij toch weer voor duizenden mensen die opeengepakt stonden in een vliegtuighangar. „Ze zeggen dat ik immuun ben. Ik voel me zó sterk, ik loop zo daar naartoe, ik zoen iedereen in dat publiek. Ik zoen de mannen, de mooie vrouwen en iedereen geef ik gewoon een dikke vette zoen.”

Dat Trump recent nog in het ziekenhuis lag, was nauwelijks te merken. Zijn retoriek was als vanouds: loftuitingen over zichzelf en kritiek op iedereen die hij als zijn opponent beschouwt. Zo zei hij dat Joe Biden in Florida een strenge lockdown zou willen afkondigen, terwijl dat volgens hem wetenschappelijk niet onderbouwd en economisch desastreus zou zijn. „Weet je, als je het niet ziet zitten om naar buiten te gaan: doe het niet. Ontspan, doe het niet. Je kent de risicogroepen. Oudere mensen. Gelukkig ben ik niet oud, ik ben heel jong en in perfecte vorm.” Na zijn toespraak waagde Trump zelfs een klein dansje toen het nummer YMCA door de zaal klonk.