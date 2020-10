Overheidsprogramma ‘Zinnige Zorg’ achteraf nagenoeg onzinnig

Het programma Zinnige Zorg dat er in 2013 kwam in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, heeft zeer weinig effect gehad. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van de Algemene Rekenkamer.

Het programma zorgde in de praktijk nauwelijks voor een toename van gepast gebruik van zorg. Het zou vanaf 2017 jaarlijks bijna een kwart miljard besparen, maar heeft in werkelijkheid „niet bijgedragen aan het beheersen van de zorguitgaven”, zo schrijft de Algemene Rekenkamer.

Het programma was voor het kabinet-Rutte II één van de speerpunten om de stijgende zorguitgaven in te dammen. Het komt voort uit het regeerakkoord uit 2012 waarin coalitiepartijen aankondigden om het basispakket strenger te beheren. Edith Schippers, destijds namens de VVD minister van Volksgezondheid, gaf het Zorginstituut de opdracht om het basispakket door te lichten op niet gepaste zorg en op te treden waar nodig. Het Zorginstituut adviseert het ministerie over de samenstelling van het basispakket. Voor het programma Zinnige Zorg krijgt het jaarlijks 8 miljoen euro

Het tegengaan van onzinnige zorg is al jaren een prominent thema van het ministerie van Volksgezondheid. Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg bij de Universiteit van Amsterdam, meldde vorig jaar dat bij liefst de helft van alle handelingen die artsen uitvoeren niet wetenschappelijk bewezen is dat de patiënt er baat bij heeft. Bij 5 tot 10 procent is zelfs aangetoond dat de behandeling niets toevoegt. Deze schattingen ontleende hij deels aan buitenlands onderzoek.

Het programma Zinnige Zorg had een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar het haalt bijzonder weinig uit in de praktijk, concludeert de Algemene Rekenkamer nu. De Rekenkamer adviseert er mee te stoppen of een fundamenteel andere aanpak te kiezen.

Een week voor de publicatie van dit kritische rapport, liet het Zorginstituut al weten dat het steviger wil optreden tegen onzinnige zorg. Zo zal het komende tijd behandelingen kiezen waar twijfels over zijn. Ziekenhuizen krijgen nog tijd te bewijzen dat een behandeling werkt, lukt dat niet dan wordt de zorg uit het pakket geschrapt. Dat proces moet nog in werking worden gesteld en zal jaren duren.

Weinig druk

Het is opvallend hoe optimistisch vooraf werd gedacht over het programma Zinnige Zorg. De potentiële besparingen werden veel te hoog ingeschat. Zo werd verwacht dat er jaarlijks 265 miljoen mee te bezuinigen zou zijn. De Algemene Rekenkamer concludeert nu dat met het programma hoogstens 82 miljoen te besparen is. Een concreet voorbeeld is dat het Zorginstituut dacht dat een verbetertraject genaamd Pijn op de Borst 177 miljoen per jaar zou opleveren, doordat cardiologen en zorgverzekeraars hartrevalidatie selectiever zouden aanbieden. De Algemene Rekenkamer komt zelf tot een mogelijke besparing van maximaal 1,3 miljoen per jaar.

Het programma heeft niet goed gewerkt omdat er weinig druk achter zat. De opdracht om er uiteindelijk jaarlijks ruim tweehonderd miljoen mee te besparen, werd snel na de lancering weer losgelaten.

Het idee was dat het Zorginstituut zou zoeken naar onzinnige zorg in het basispakket en daar adviezen over zou uitbrengen. Maar volgens de Algemene Rekenkamer had het Zorginstituut geen strategie om af te dwingen dat zorgaanbieders die adviezen opvolgden. Ook sloten de adviezen niet genoeg aan bij de dagelijkse praktijk in de spreekkamers van artsen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft later ook nog het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ gelanceerd. De hoge verwachtingen die erover bij het ministerie leven, worden niet gedeeld door de Algemene Rekenkamer, omdat het sterk lijkt op het andere programma.