Overheidsgarantie voor bankkrediet nog niet populair

Bedrijven hebben tot nu relatief weinig gebruik gemaakt van de garantieregelingen die overheid en banken hebben opgetuigd om kredietverlening tijdens de coronacrisis te stimuleren. Dat constateert De Nederlandsche Bank in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit, dat ze dinsdag heeft gepubliceerd.

Van de nieuwe leningen die zijn verstrekt sinds de crisis uitbrak, valt 7 procent onder garantieregelingen als BMKB-C (voor mkb) of Klein Krediet Corona (KKC), schrijft de financiële toezichthouder. Onder deze regimes is nu 1,7 miljard euro geleend, 10 procent van het bedrag waarvoor de overheid zich garant wil stellen.

Het grootste deel van de gegarandeerde leningen is naar zwaar getroffen sectoren gegaan, zoals cultuur en sport, horeca, handel en industrie. „De garantieregelingen lijken met name voor die sectoren een positief effect te hebben op het volume van nieuwe kredieten”, aldus DNB.

De centrale bank wijst niet een specifieke oorzaak aan voor het geringe gebruik van de steunregelingen. Mogelijk spelen relatief hoge rentepercentages ten opzichte van gewone leningen een rol, waardoor de garantstellingen minder aantrekkelijk zijn voor bedrijven. Ook het relatief hoge eigen risico voor banken, vergeleken met dat in met andere landen, maakt financiële instellingen mogelijk minder happig op uitgifte van leningen onder de garantstellingen.

Nationaal Kredietregister

In een toelichting wees DNB-president Klaas Knot de pers op de lage vraag naar bankkrediet van met name kleine en middelgrote bedrijven. Door andere steunmaatregelen van de overheid, zoals uitstel van belastingen en de NOW-regeling, heeft het mkb al voldoende liquiditeit gekregen, aldus de centrale bank.

Los van de garantstellingen constateert DNB opnieuw dat het mkb in Nederland sowieso niet snel naar de bank stapt voor een lening, als je dat vergelijkt met andere landen. „Kennelijk weet het mkb in Nederland zich nu vooral met eigen vermogen te financieren”, aldus Knot. Hij ziet dat niet als probleem. „Ook daarmee waren we als Nederland in staat tot lage werkloosheid en hoge economische groei te komen.”

Wel vindt Knot, zeker gezien de impact van de coronacrisis, dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn voor bedrijven die wel bij de bank aankloppen. DNB pleit daarom voor een Nationaal Kredietregister. Dat zou een zakelijke variant moeten worden van het BKR, de instantie die schulden van particulieren registreert. Dit nieuwe register moet voor banken een belangrijke horde wegnemen om leningen te verstrekken: het gebrek aan goede informatie over de kredietwaardigheid van bedrijven die nu geen lening hebben, maar dat wel zouden willen. Nu is het relatief duur voor banken om die informatie te verzamelen. Dat maakt kleine leningen verstrekken niet erg aantrekkelijk.

Terugbetalen

De coronacrisis en de steunmaatregelen maken die ‘informatieasymmetrie’ nog erger, aldus de toezichthouder. Banken vinden het daardoor moeilijk in te schatten of een bedrijf een lening kan terugbetalen. „De coronacrisis maakt dat lastig, omdat onzeker is in hoeverre deze crisis zorgt voor permanente veranderingen in consumentengedrag en hoe de samenleving terugkeert naar ‘normaal’.”

Vorig jaar pleitte ook het Centraal Planbureau al voor zo’n BKR-register voor bedrijven. Dat kan ook toetreding van nieuwe leningverstrekkers tot de markt vergemakkelijken, en de drempel verlagen voor beleggers in verhandelbare leningen. „Met name voor het midden- en kleinbedrijf kan een kredietregister de toegang tot krediet verbeteren”, concludeert DNB.

Banken Nog steeds weerbaar De Nederlandse bancaire sector is tot nu bestand gebleken tegen de gevolgen van de coronacrisis. Die boodschap herhaalde De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag in het Overzicht Financiële Stabiliteit. De tweede golf van besmettingen zorgt wel voor hernieuwde onzekerheid, maar uit een eerder pandemiestresstest bleek al dat banken relatief zware economische scenario’s aankunnen, mede door de na de kredietcrisis opgebouwde buffers. Om banken te ondersteunen houdt DNB nog zeker tot eind volgend jaar vast aan vanwege de coronacrisis verlaagde kapitaaleisen. „Een tweede golf is ook iets anders dan een tweede eerste golf”, lichtte DNB-president Klaas Knot toe. De economische impact zal nu kleiner zijn. „We weten meer van het virus en ondernemers hebben al veel aanpassingen gedaan na de eerste golf, bijvoorbeeld door meer in te zetten op online.” Economische indicatoren wijzen er volgens Knot op dat de gevolgen voor de economie ditmaal minder dramatisch zijn dan in de eerste golf. „Wel zien we het herstel afvlakken.” Knot waarschuwde daarbij voor een ‘klif-effect’ bij de reductie van alle steunmaatregelen. Volgens hem moet voorspelbaar worden afgebouwd en dient voorlopig de nadruk nog op ruimhartige steun te blijven liggen. De huidige plannen van de Nederlandse regering om de steun tot juli volgend jaar aan te houden, maar wel iets te verminderen, noemde Knot verstandig. „Het is goed dat er wel een prikkel is voor de zwakste bedrijven om zich aan te passen of te stoppen.”