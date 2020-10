Ook toename in verpleeghuizen, verzorgenden nu wel beschermd

Steeds meer ouderen in verpleeghuizen raken besmet met het coronavirus. Was dat aantal in juli en augustus nog zo’n 100 per week, afgelopen week raakten 723 ouderen besmet, vergeleken met 623 de week ervoor. Dit blijkt uit de registratie van beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde Verenso. Het gaat veelal om 80-plussers die ook lijden aan dementie. In totaal hebben sinds maart ruim 13.000 verpleeghuisbewoners corona opgelopen. Van hen zijn ongeveer 2.000 eraan overleden en bijna 3.000 hersteld.

Lange tijd, na 17 maart, waren verpleeghuizen dicht voor alle bezoek, wat veel verdriet veroorzaakte bij familieleden, personeel en bewoners. Bedoeling was om het virus buiten te houden. Maar het personeel was soms ook besmet, waardoor het virus alsnog bewoners kon bereiken. Verzorgenden droegen in de verpleeghuizen te weinig beschermingsmiddelen tijdens korte handelingen bij de oudere, omdat dat niet hoefde volgens de RIVM-richtlijn. In feite was dat wel nodig maar waren de mondkapjes en schorten schaars. Pas in augustus paste het RIVM de richtlijn aan waardoor alle verzorgenden nu verplicht zijn zichzelf en de bewoners te beschermen bij alle handelingen.

Lees ook: Prominenten uit de zorg: sluit verpleeghuizen niet bij tweede golf

De verpleeghuizen gaan nu niet dicht voor bezoek, zei premier Rutte dinsdagavond.

Ouderen in verpleeghuizen werden lange tijd niet getest op het virus. GGD’s hadden geen capaciteit om dat te doen en de verpleeghuizen zelf hadden geen toegang tot laboratoria. Coronabesmettingen werden dus niet geturfd. Dat begon pas op 18 maart – toen Verenso besmettingsdata uit de patiëntendossiers aan elkaar koppelde. Veel ouderen stierven aan corona zonder dat dat werd geregistreerd. Daardoor werd de omvang pas laat zichtbaar: twee maanden na het eerste crisisoverleg in Den Haag mocht Verenso erbij aanschuiven.