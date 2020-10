Ook euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen van 1 tot 12 jaar

Het moet ook voor doodzieke kinderen tussen de één en twaalf jaar mogelijk worden om actieve levensbeëindiging te krijgen. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) dinsdag in een brief aan de Kamer. Op dit moment is het enkel mogelijk voor baby’s tot één jaar en kinderen ouder dan twaalf om euthanasie te krijgen.

Het betreft een zeer kleine groep ongeneeslijke kinderen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden, naar schatting vijf tot tien per jaar. Voor hen biedt behandeling geen zicht meer op genezing of levensverlenging. Ook moet vaststaan dat de kinderen zonder ingrijpen ook binnen afzienbare tijd zouden overlijden. Voor hen wil De Jonge zorgen voor „meer juridische waarborgen” voor artsen om tot euthanasie over te gaan, met toestemming van de ouders. De komende tijd wordt de regeling met het Openbaar Ministerie en beroepsgroepen verder uitgewerkt.

Vorig jaar riep een groep kinderartsen op om de wet te verruimen voor deze ‘tussengroep’. Dit werd door een Kamermeerderheid gesteund. Tot nu toe was euthanasie bij deze leeftijdsgroep enkel mogelijk door ‘versterving’, oftewel stoppen met het geven van drinken en voedsel.

Jaarlijks overlijden in Nederland circa 1.200 kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Bijna de helft van hen sterft bij de geboorte of tijdens het eerste levensjaar.