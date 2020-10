Ongezonder, lager geschoold, niet altijd thuis kunnen werken

Nederlanders met een migratieachtergrond worden zwaarder getroffen door corona dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat viel Armand Girbes op. Hij is hoofd van de intensive care in het Amsterdamse VUmc. Hij vertelde daarover op de radio. Hij zag dat het grootste deel van de Covid-19-patiënten op de IC in zijn ziekenhuis een niet-westerse achtergrond heeft. Hetzelfde hoorde hij van collega’s in ándere grote steden.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had al berekend dat Nederlanders met een migratieachtergrond (westers én niet-westers) tijdens de eerste coronagolf harder zijn getroffen door sterfte dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. In de zes weken tussen half maart en eind april overleden er 3.600 Nederlanders met migratieachtergrond, 47 procent meer dan normaal voor deze groep in zes weken tijd. Onder Nederlanders zonder migratieachtergrond lag de sterfte 38 procent hoger dan normaal.

Armoede is ook al een risico

De vraag is waaróm er meer migranten op de IC liggen en overlijden. Patricia Heijdenrijk is directeur bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Op de IC’s liggen relatief veel mensen uit achterstandswijken, zegt zij. „En dat zijn in de grote steden weer vaak mensen met een migratieachtergrond. Dat heeft vooral een sociaal-economische achtergrond.”

Armoede is een algemeen gezondheidsrisico. Nederlanders uit de laagste inkomensklasse sterven gemiddeld ruim zeven jaar eerder dan Nederlanders uit de hoogste inkomensklasse. Dat heeft onder meer te maken met leefstijl en voeding. Heijdenrijk: „Gezond eten is een stuk duurder dan ongezond eten. Sporten kost geld.”

Mensen met een migratieachtergrond vallen vaker in de laagste inkomensklasse. Ze zijn vaker (veel) te zwaar en hebben gemiddeld ook vaker diabetes type 2 en een hoge bloeddruk dan mensen zonder migratieachtergrond – allemaal risicofactoren voor corona. Ook is lager geschoold werk over het algemeen minder gemakkelijk ‘corona-proof’ te vervullen, zegt Heijdenrijk. „Schoonmakers, buschauffeurs, werknemers in slachterijen, fabrieksarbeiders die in busjes worden opgehaald: deze mensen hebben flink grotere kans op corona dan hogeropgeleiden die vanachter de laptop aan de keukentafel hun brood kunnen verdienen. Zij moeten naar buiten en kunnen niet altijd afstand houden. Ook vakkenvullers in supermarkten in de grote steden zijn vaak jongeren met migratieachtergrond.”

In theorie kunnen ook genetische verschillen een rol spelen bij een grotere vatbaarheid voor Covid-19. Er zijn de afgelopen maanden een aantal dna-varianten gevonden die samenhangen met een ernstiger beloop van Covid-19. Maar de effecten van deze – niet wijdverspreide – genvarianten zijn veel kleiner dan die van onderliggende ziekten en obesitas. Onderzoek onder zwarte Amerikanen wijst uit dat ook zij vaker Covid-19 oplopen. De onderzoekers noemen armoede en woonomstandigheden als oorzaak. In Nederland wordt nu onderzoek gedaan naar samenhang tussen etniciteit en Covid-19 door het VUmc in Amsterdam, zegt Heijdenrijk. „Eind deze maand worden de eerste resultaten verwacht.”

Dan is er de sociale druk binnen migrantenculturen. Heijdenrijk: „Als je gewend bent om met de hele familie in het weekend samen te eten, is het lastig om dat opeens niet meer te doen.” Of migrantenfamilies zich consequent minder aan de regels houden dan families zonder migratieachtergrond, iets wat PVV-leider Geert Wilders suggereerde, is niet bekend.

Met de bus naar de teststraat

En er zijn nóg meer factoren. Laagopgeleiden hebben moeite met het vinden en begrijpen van informatie over gezondheid, zegt Heijdenrijk. „Om deze groepen goed te informeren moeten we naar ze toe. Mensen zouden in de wijken moeten kunnen testen. Niet iedereen heeft een auto en ga maar eens mét klachten in de bus zitten op weg naar een testlocatie buiten je woonplaats.”

Heijdenrijk pleit voor meer aandacht in onderzoek voor de lagere sociale klassen. Die hebben we nu vaak onvoldoende in beeld omdat ze vragenlijsten niet kunnen invullen.” Gegevens uit andere bronnen zoals huisartsen en ziekenhuizen zijn vaak lastig te interpreteren omdat in Nederland etniciteit – in tegenstelling tot de VS – niet wordt geregistreerd. Heijdenrijk: „Dat is begrijpelijk. Maar we moeten ons bewust zijn van die lacune en andere manieren vinden om inclusief onderzoek te doen.”

