NVWA: honderden sesamproducten uit supermarkten moeten terug

Honderden producten waarin sesam is verwerkt, moeten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit de supermarktschappen worden gehaald. Volgens de autoriteit bevatten de producten mogelijk verontreinigd sesamzaad, afkomstig van drie leveranciers uit India. Dat meldt de NVWA dinsdag.

De producten, zoals crackers, brood en salades, bevatten mogelijk resten ethyleenoxide. In India wordt ethyleenoxide gebruikt als bestrijdingsmiddel op sesamzaad, maar de stof is in de EU niet toegelaten. De autoriteit ontving recent meldingen van producten waarop meer residu van de stof werd aangetroffen dan is toegestaan. Wie het vervuilde sesamzaad toch binnenkrijgt, loopt niet acuut gevaar, benadrukt de autoriteit. Maar wie langere tijd grote hoeveelheden van de vervuilde sesam eet, loopt mogelijk wel risico.

Niet alleen producten met sesam afkomstig van de drie producenten wordt teruggeroepen: uit voorzorg moeten ook producten met het zaad waarvan de oorsprong niet duidelijk is terug. Supermarktbranche CBL werkt nog aan een lijst van producten die mogelijk resten ethyleenoxide bevatten. Wie die producten in huis heeft, moet deze weggooien. Door de terugroepactie zijn bepaalde producten mogelijk tijdelijk niet verkrijgbaar, waarschuwt CBL.

Eind september moest ook een partij afbakbagels van Albert Heijn uit de schappen worden gehaald om te hoge concentraties ethyleenoxide in sesam.