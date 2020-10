‘Nederland doet te weinig aan corruptiebestrijding van bedrijven over de grens’

Nederland doet nog steeds te weinig aan de bestrijding van corruptie van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Die conclusie trekt de non-gouvernementele organisatie Transparency International (TI) in een dinsdag gepubliceerd rapport, dat tweejaarlijks uitkomt. In het vorige rapport trok de organisatie eenzelfde conclusie.

Nederlandse bedrijven of hun werknemers komen vrijwel nooit voor de Nederlandse rechter wegens omkoping in andere landen, schrijft TI. Ook zouden bedrijven in Nederland vaak voor lagere bedragen kunnen schikken in corruptiezaken dan over de grens. Deze schikkingen en de manier waarop ze tot stand komen zijn volgens de organisatie niet transparant en aan te weinig regels gebonden. Klokkenluiders zouden bovendien te weinig bescherming krijgen.

TI geeft als voorbeeld de corruptiezaak van Shell in Nigeria. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontsloeg ten onrechte een klokkenluider die in de ambassade in Abuja werkte, die misstanden op haar werkvloer met betrekking tot het olieconcern aankaartte. Shell is al jaren verwikkeld in een omkoopschandaal rond een Nigeriaans olieveld.

De organisatie onderzocht 47 landen en maakte onderscheid tussen vier verschillende niveaus van corruptiebestrijding daar: actieve, gematigde, beperkte of geen corruptiebestrijding. Nederland valt samen met veertien andere landen, zoals Canada, Zuid-Afrika en Griekenland, in de derde categorie. De lijst wordt aangevoerd door slechts vier landen die het hoogste niveau van ‘actieve bestrijding’ wisten te bereiken. Dat zijn de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Israël.