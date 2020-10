Mijn zoontje Valentijn is acht en hij vroeg me gisteravond nadat ik hem had ingestopt en net het lichtje naast zijn bed had uitgedaan: „Papa, wat gebeurt er na de dood?”

Ik antwoordde: „Ik weet ’t niet schat, wat denk jij dat er gebeurt?”

Waarop hij zei: „Ik denk dat je opnieuw geboren wordt maar dan met al je gegevens gewist.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven