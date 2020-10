‘Misleidend’ Juristu belooft veel, maar maakt het niet waar

Van het chatgesprek met Joke van incassobureau Juristu heeft ze nog een screenshot. „Voor u is het kosteloos.” Rilana Taal zoekt in 2018 een incassobureau omdat ze vanwege een echtscheiding een door de rechter toegekende vordering van 5.000 euro op haar ex-man heeft. Maar die weigert te betalen. Op Google springt Juristu, opgericht in 2015, eruit. Het bureau adverteert veel en eindigt zo steevast in de topdrie voor wie zoekt op termen als incasso(bureau), vordering en crediteur. Juristu zegt op no-cure-no-paybasis te werken en stelt een „unieke” 10-dagenaanpak te hebben waardoor 95 procent van de vorderingen binnen tien dagen wordt betaald. Het restant „incasseren wij via de gerechtelijke weg”.

Taal behoort tot de statistische minderheid: haar ex betaalt niet. Dus stemt ze in met het voorstel van Juristu hem te dagvaarden. De dagvaarding opstellen kost ruim 900 euro en daar komen ruim 300 euro griffierecht en deurwaarderkosten bij. „Alle kosten gaan we op [ex-man] zien te verhalen, maar u dient vooruit te betalen”, meldt Juristu. Taal, vanaf het eerste moment gespitst op voorkomen van kosten, vertrouwt Juristu.

Incassobureaus die als boefjes opereren, moeten van de markt geweerd

Haar ex-man maakt de 5.000 euro over aan Juristu. Maar dat heuglijke nieuws voor Taal wordt snel overschaduwd als ze de eindafrekening ziet. De ruim 1.200 euro die ze voorschoot, is niet verhaald op haar ex. Juristu brengt bovendien zo’n 1.400 euro in rekening, bestaande uit een succesfee van 10 procent en incassoprovisie. Voor Taal betekent het dat ze van haar onbetwiste vordering van 5.000 euro niet eens de helft overhoudt.

Snel dagvaarden

Taal vindt dat Juristu haar heeft opgelicht. Begin september was ze te gast bij het televisieprogramma Mr. Frank Visser: Wordt U Al Geholpen? De voormalige rijdende rechter oordeelde dat Juristu „meer dan de suggestie” wekte dat de dagvaarding voor Taal kosteloos zou zijn. Op voorwaarde dat Juristu in de uitzending niet met naam werd genoemd, zegt Taal, stortte het bureau uit coulance ongeveer de helft van de kosten terug. Ze is desondanks nog steeds woedend. „Dit bedrijf moet worden gestopt.”

Incassobureaus hebben niet de beste reputatie, zeker niet onder de debiteuren van wie ze betaling proberen af te dwingen. Net als over andere incassobureaus bestaan ook over Juristu klachten over hoe het per telefoon, sms, e-mail en post debiteuren tot betalen maant, soms van vorderingen die niet kloppen. Bijzonder aan Juristu is dat het ook eigen klanten tegen zich in het harnas jaagt door op zo snel mogelijk dagvaarden aan te sturen.

Klanten kloppen, vaak ontstemd, bij Juristu aan omdat zij nog geld van een bedrijf of particulier tegoed hebben. Ze vormen een vruchtbare voedingsbodem om te dagvaarden, temeer omdat Juristu stelt de kosten van dagvaarding (en griffierecht en deurwaardersbetekening) te verhalen op de schuldenaar.

De kans dat de rechter de schuldenaar terugbetaling van die dagvaardingskosten oplegt, is echter verwaarloosbaar. De rechtbank Amsterdam sprak daarom onlangs van een „misleidende” werkwijze. „Als incassobureau weet Juristu” dat voor terugvordering van „de kosten voor het opstellen van een dagvaarding een wettelijke grondslag ontbreekt”. Dat het bedrijf doet alsof deze kosten slechts vooruit betaald worden, is „bewust foutief c.q. misleidend” informeren van klanten. De zaak was aangespannen door een bedrijf dat via Juristu drie facturen van ruim 3.000 euro wilde incasseren. Die facturen werden betaald, maar Juristu zei dat dit niet was gebeurd en daarop gaf de klant opdracht tot dagvaarding.

Betalen en toch dagvaarding

„Ze nemen klanten in de maling”, zegt Chizki Loonstein van juridisch adviesbureau Aliter Melius. Hij volgt Juristu kritisch en stond eerder een ondernemer bij die van Juristu een (terechte) aanmaning ontving voor een openstaande schuld van 1.000 euro bij een zzp’er. Nadat de ondernemer had betaald, werd hij vier maanden later alsnog gedagvaard om 228 euro aan wettelijke incassokosten, btw en rente te betalen. Ook vorderde Juristu namens de zzp’er de 423,50 euro die het in rekening had gebracht voor productie van de dagvaarding.

Door goed op Google te adverteren is Juristu een van de best vindbare bureaus

Voor de zzp’er pakte de rechtszaak slecht uit. Hij eindigde in de min omdat de rechtbank enkel de 228 euro toewees en niet de 423,50 euro incassokosten die de zzp’er aan het incassobureau voorschoot in de veronderstelling dat Juristu die zou verhalen op de tegenpartij. „Ik vind dat dit soort praktijken niet horen”, zegt Loonstein. Hij begon voor de zzp’er tegen gereduceerd tarief een zaak tegen Juristu om diens kosten vergoed te krijgen. Ook diende hij een tuchtklacht in tegen de advocaat van Juristu, omdat zij hem onheus zou hebben bejegend.

Cryptomunt

Juristu-oprichter Maurtis Hennen (24) zegt desgevraagd dat Loonstein „een soort persoonlijke kruistocht” tegen zijn bedrijf voert. De recente uitspraak van de Amsterdamse rechtbank is van een rechter die „het niet zo op incasssobureaus heeft” en vloeit voort uit „een menselijke fout” van een medewerker. „Als wij in al onze zaken zouden handelen zoals de betreffende kantonrechter heeft geschetst, zouden wij niet meer bestaan.”

Hennen stelt dat Juristu juist „het best beoordeelde incassobureau van Nederland” is en verwijst naar recensiewebsite Trustpilot waar Juristu een gemiddelde van 4,3 op 5 scoort. Tegenover deze beoordelingen staan de nodige klachten op consumentenfora waaronder van tv-programma Radar, de Consumentenbond en klacht.nl.

Door goed op Google te adverteren is Juristu een van ’s lands best vindbare incassobureaus. Het bedrijf claimt ook „een van de grootste incassobureau’s van Nederland’ te zijn. Maar vragen over aantal klanten, medewerkers of totaalbedrag aan vorderingen wil Hennen „uit concurrentieoverwegingen” niet beantwoorden.

Toen Hennen in 2018 een cryptomunt lanceerde – een vordering bij Juristu is ook te ruilen tegen ogenschijnlijk waardeloze Cuffcoins – zou de vorderingenportefeuille van Juristu 100 miljoen euro bedragen, claimde hij. Bewijs, zoals een accountantsverklaring, wil hij niet overleggen. Juristu publiceert geen jaarverslag met omzetcijfers. Hoewel Juristu alleen verifieerbaar kantoren heeft in Alkmaar en Amsterdam, doen briefpapier en website vestiging in negen steden voorkomen. Op afbeeldingen van kantoorpanden in Arnhem, Den Bosch en Utrecht is zelfs het Juristu-logo gefotoshopt. „Hiermee geven we aan dat we landelijk zijn”, pareert Hennen vragen hierover.

Je groter voordoen dan je bent is ook de vader van Maurits Hennen niet vreemd. Hij is de zoon van zakenman Egbert Hennen, meldde Quote onlangs. Vader Hennen blufte zich vijftien jaar terug de Quote 500 in met de meest vermogende Nederlanders in door zijn bezittingen groter voor te stellen dan ze waren. Tegenover NRC deed hij daarna een belangrijke zakenles uit de doeken: „De basis van ondernemerschap is dat je je groter voordoet dan je bent. Fake it till you make it. Geen enkele ondernemer is succesvol als hij begint. Dat geeft ook niet. Maar je moet wel vanaf de allereerste minuut uitstralen dat je succesvol bent.”

Strengere regels

De Bossche advocaat Henk van Amerongen stond die keer tegenover Juristu in de Amsterdamse rechtbank toen de rechter oordeelde dat sprake was van misleidende praktijken. Van Amerongen bepleit een erkenningsregeling voor incassobureaus, zodat op de ongereguleerde markt kwaliteitseisen gaan gelden en er transparantie komt over kosten. Ook Loonstein is daar voorstander van.

Het regeerakkoord van 2017 beloofde strengere regels voor incassobureaus. Als die er nog moeten komen voor de verkiezingen van maart, wordt het krap. Deze zomer stuurde het kabinet een voorstel voor een Wet kwaliteit incassodienstverlening naar de Raad van State voor advies. Die wet creëert een aan kwaliteitseisen gekoppelde registratieplicht voor incassobureaus. Ook biedt ze het ministerie van Justitie en Veiligheid de mogelijkheid boetes uit te delen. Van Amerongen hoopt dat het incassolandschap daardoor verandert: „Incassobureaus die als boefjes opereren, moeten van de markt geweerd worden.”

