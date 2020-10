Ministers die problemen doorschuiven

Voor het onderwijs brengt het kabinet Rutte-III in oktober 2017 goed nieuws. Met Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) wordt een minister binnengehaald die jarenlang voor de klas stond als leraar maatschappijleer. Met Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) komt er een D66’er aan de top van het hoger onderwijs. Mensen met hart voor de zaak – precies wat het onderwijs nodig heeft. Drie jaar later is er weinig over van de blijde verwachting. Het onderwijsduo weet de problemen prima te benoemen, maar krijgt ze niet opgelost.

Het zijn er dan ook erg veel, in alle sectoren. Van kleuterjuf tot hoogleraar, iedereen gaat deze kabinetsperiode de straat op. Uit onvrede over werkdruk, salaris, lerarentekorten, bureaucratie, kansenongelijkheid en dalende onderwijskwaliteit. Die problemen zijn de afgelopen jaren nauwelijks kleiner geworden. Wél zichtbaarder, met de coronacrisis als pijnlijk vergrootglas.

Het is een politieke keuze om zowel D66 als de ChristenUnie een ministerspost te geven in Rutte III. In het regeerakkoord scheppen de onderwijspassages verwachtingen: „De voornaamste ambities van dit kabinet liggen in de bestrijding van kansenongelijkheid en de stimulering van talent, goede docenten met een sterke positie, toponderzoek en krachtig beroepsonderwijs”.

Arie Slob krijgt bij zijn aantreden van alle ministers het meeste vertrouwen van kiezers, aldus het opiniepanel van EenVandaag. Hij wordt gezien als een deskundige minister die de onderwijspartijen bij elkaar kan brengen. Maar ook de oud-docent krijgt als minister te maken met botsende werkelijkheden. Dat blijkt bijvoorbeeld tijdens een ‘dialoog’ over de onderwijsproblemen met leraren, vlak na zijn aantreden in 2017 in een Amsterdamse evenementenhal. Het gaat er verhit aan toe: bij leraren is de geest na massale stakingen van de laatste maanden uit de fles, zij nemen geen genoegen met de 700 miljoen die het kabinet in het regeerakkoord toezegt. Ze eisen de helft meer, om de salariskloof met het voortgezet onderwijs te dichten. Tot irritatie van Slob: snappen zij niet dat hij niet zomaar nog een paar miljoen uit zijn hoed tovert?

Van Engelshoven krijgt al snel de toorn van studenten én hoogleraren over zich heen. De studenten zijn boos, omdat zij als gevolg van het leenstelsel (ingevoerd door voorganger Jet Bussemaker, PvdA) met torenhoge schulden en studiestress kampen. Hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel zijn ontstemd omdat zij door de snelle stijging van aantallen studenten amper toekomen aan eigen onderzoek en massaal overwerken.

De normaliter bedaagde wetenschappers laten onder aanvoering van het platform WOinActie voor het eerst in jaren flink van zich horen en het lukt Van Engelshoven niet de gemoederen te bedaren. Ze gooit in 2019 olie op het vuur door een omstreden advies over te nemen waarin een deel van het budget verschoven zou moeten worden naar bèta en techniek. „Het was een spoedoperatie – quick and dirty, maar het moest even gebeuren”, zei ze hierover in NRC. Het zorgde voor woedende reacties.

Gebrek aan daadkracht

Slob strijkt leraren tegen de haren in door zijn politieke spins. Als de cao-onderhandelingen vastzitten, brengt hij bijvoorbeeld het ‘nieuws’ naar buiten dat er 285 miljoen euro extra naar lerarensalarissen gaat. Maar dit is een reguliere verhoging die ook geldt voor zorg en politie. Dat schiet leraren in het verkeerde keelgat. Evenals het nieuws dat het kabinet 460 miljoen euro extra in het onderwijs investeert: grotendeels eenmalig geld, deels eerder toegezegd.

Waar Slob wordt gezien als goed politicus, maar een minder goede bestuurder, geldt dat voor Van Engelshoven andersom. Beide ministers wordt gebrek aan daadkracht verweten. Ze benadrukken steeds dat dit kabinet ‘meer dan ooit’ in onderwijs investeert, maar hebben niet voldoende invloed binnen het kabinet om de stappen te zetten die nodig zijn. „Dit is hoe ver onze polsstok kan gaan”, zegt Slob daarover. Maar hij legt zich ook wel érg makkelijk neer bij de prioriteitenlijst van het kabinet, vinden onderwijspartijen. Daar staat onderwijs staat niet bovenaan.

Onderzoeksbureau McKinsey berekende onlangs dat het basisonderwijs tussen de 0,5 en 1,5 miljard nodig heeft om internationaal gezien weer op topniveau te komen. Het geld dat het Rijk de afgelopen jaren investeerde (1,7 miljard) werd door gemeenten weer bezuinigd (1,9 miljard). Dat wordt in deze kabinetsperiode niet meer goedgemaakt, is de verwachting. Op stutwerk na, zoals de 500 miljoen om de achterstanden als gevolg van corona weg te werken, blijven de gaten groot. Ook in het hoger onderwijs: daar is structureel minstens 1 miljard euro nodig om de problemen aan te pakken, becijferde WOinActie. Een bedrag dat Van Engelshoven omarmt, zei ze in een interview met NRC. Maar zij schuift de oplossing door naar een volgend kabinet. In een toespraak bij de opening van het academisch jaar zei ze „de bal op de stip” te leggen voor haar opvolger. Ook Slob schuift een groot deel van zijn hoofdpijndossiers door. „Ik heb hoop en verwacht, kijkende naar de eerste verkiezingsprogramma’s, dat de investeringen worden doorgezet”, zei hij daarover in NRC.

Beide ministers maken de indruk opgelucht adem te halen als ze het stokje kunnen overdragen. Bij Van Engelshoven spat het plezier in het politieke spel er sowieso niet vanaf. Slob nam in 2015 al eens afscheid van Den Haag, na het partijleiderschap van de ChristenUnie. Het is tijd voor iets anders, na „veertien jaar topsport”, zei hij destijds. Dat gevoel zal na drie tropenjaren als minister niet minder zijn.

