Memoires van een dinosaurus

Regisseur Oliver Stone belichaamt een kunstenaarstype dat ooit populair was, maar tegenwoordig niet meer zo wijdverbreid is: de mannen-man, die zijn kunst gebruikt om avonturen te beleven en zijn fysieke moed en uithoudingsvermogen te bewijzen. Drank en vrouwen zijn ook een wezenlijk onderdeel van die mythe, al is Stone voornamelijk een enthousiaste blower.

Dat type kunstenaar zie je tegenwoordig nog maar zelden: mannelijkheid zoals van Stone is uitentreuren gedeconstrueerd dan wel tot ‘giftige mannelijkheid’ bestempeld. Oliver Stone is een dinosaurus.

Dat wil niet zeggen dat het type al zijn aantrekkingskracht en charme heeft verloren, zeker als je er zo flamboyant en onderhoudend over schrijft zoals Stone in zijn onlangs verschenen autobiografie Chasing the Light. Dat hij vaardig kan schrijven is geen verrassing. Stone maakte eind jaren zeventig naam in Hollywood als scriptschrijver. Een flink deel van zijn boek – Stone behandelt alleen de eerste veertig jaar van zijn leven – beschrijft hoe hij hemel en aarde moest bewegen om in Hollywood van scenarist regisseur te kunnen worden. Stone is ook altijd een schrijver-regisseur gebleven.

Chasing the Light leest inderdaad een beetje als een mentale film; Stone herinnert zich zijn leven vooral in beelden en scènes. Tegelijk is er de stem van de auteur, die als een tough guy in een soort voice-over commentaar levert op zijn levensverhaal. Weinig auteurs zullen hun geboorte omschrijven met het aplomb van Stone, die noteert dat hij op 15 september 1946 werd geboren „in een orkaan van bloed en pijn.”

Koude vader

Stone is een product van de Vietnamoorlog en de protestcultuur van de jaren zestig, maar hij is ook gevormd door een tamelijk koude vader in de jaren vijftig: de aartsconservatieve belegger Lou Stone. Zijn Franse moeder Jacqueline was glamoureus en aantrekkelijk, maar werd nogal in beslag genomen door haar eigen besognes. Voor haar zoon was ze niet heel betrouwbaar. Op zijn vijftiende gingen zijn ouders scheiden. Die ervaring heeft hem voor zijn leven getekend, meent de regisseur: zijn wereld bleek gebouwd te zijn op drijfzand en leugens.

Daarop volgden Stones verloren jaren. Hij brak zijn studie aan Yale af, gaf Engelse les in Vietnam en tekende voor de grote vaart. Hij werkte koortsachtig aan een autobiografische roman, die geen enkele uitgever wilde hebben. Uiteindelijk tekende hij in april 1967 (vrijwillig) als soldaat voor Vietnam: Stone kwam terecht bij de infanterie; van de officiersopleiding wilde hij niets weten. Hij raakte meermalen gewond en werd voor zijn moed onderscheiden met een Purple Heart. Veel van die ervaringen kwamen terecht in Platoon (1986); nog altijd zijn beste en belangrijkste film.

Waarom Stone tekende voor Vietnam is ook na het lezen van Chasing the Light niet volledig duidelijk. Was het inderdaad een omslachtige suïcidepoging van Stone, die leed aan een burn-out? Avonturisme? Wellicht geloofde Stone ook simpelweg in de Amerikaanse missie om de wereld te bevrijden van het communisme. Naar eigen zeggen duurde het tot zijn dertigste voordat hij zich volledig wist te ontworstelen aan de conservatieve opvoeding van zijn vader.

Mystieke oorlogservaring

Stone zou zich ontpoppen tot een hardnekkig criticus van het Amerikaanse buitenlandse beleid en van militair avonturisme; niet alleen in Vietnam, maar ook in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Aan de basis daarvan liggen zijn ervaringen in Vietnam. Tegelijkertijd laat Chasing the Light ook zien wat de aantrekkingskracht is van oorlog op sommige jonge mannen.

Over de opwinding van de strijd tijdens een grote confrontatie schrijft hij dat hij geen angst voelde, maar dat hij was getransporteerd naar een „andere wereld” met een „speciaal licht.” „Soldaten noemen dat misschien de hel, maar voor mij was het goddelijk. Het dichtst dat een mens kan komen bij de Heilige Geest was om getuige te zijn van deze enorme destructieve energie en te overleven.”

Die tweeslachtigheid is typerend voor Stone. Hij is een scherp criticus van Amerikaanse excessen: niet alleen de excessen van oorlog, maar ook van het kapitalisme (Wall Street), de media (Talk Radioen Natural Born Killers) en misdaad en drugs (zijn scenario voorScarface van Brian de Palma). Maar tegelijk wentelt hij zich ook in excessen en weet hij maar al te goed wat de verlokkingen ervan zijn. ‘To hell with good taste!’, concludeerde hij al vrij vroeg in zijn filmcarrière.

Zijn hang naar een groots en meeslepend leven uit zich ook in een obsessie met de Griekse mythen en de figuur van Odysseus. Dat gaat op zeker moment zelfs zo ver dat hij in een duistere periode met lamsvlees een offer brengt aan de Griekse goden, met een vuurtje op het gazon van zijn tuin in Los Angeles. „Ik smeekte om vergeving, vooral aan Pallas Athene, de godin van wijsheid. Het was een vreemde en eenzame ceremonie, alleen gadegeslagen door mijn twee uitgehongerde honden.”

Stone komt losgeslagen en afgestompt terug uit Vietnam en weet langzaam weer mens te worden als student aan de filmacademie in New York. Martin Scorsese is daar een van zijn docenten. Stone zou Stone niet zijn, als hij niet ook zijn armoede eind jaren zestig zou romantiseren. Armoede houdt een mens alert, scherp en hongerig. „Met geld kun je alles kopen behalve armoede.”

Vergeleken met zijn ervaringen in Vietnam zijn Stones latere belevenissen in Hollywood wellicht kinderspel. Maar hij kan smakelijk vertellen over de ups en downs van zijn vroege jaren in de filmindustrie. Daar volgde snel succes – met een Oscar voor zijn scenario voor het controversiële gevangenisdrama Midnight Express in 1979 – op een even snelle neergang, niet weinig bespoedigd door zijn cocaïneverslaving.

Stone herpakt zich uiteindelijk met steun van de onafhankelijke Britse producent John Daly die hem in staat stelt om kort na elkaar eindelijk de films te maken die hem al jaren voor ogen hadden gestaan: zijn film over Amerikaanse inmenging in Latijns-Amerika Salvador en Platoon. Stone blijft als filmmaker een raadselachtig fenomeen. Salvador is niet om aan te zien: melodramatisch, slecht geacteerd, krukkig gemonteerd. Maar Platoon is nog altijd een essentiële Amerikaanse oorlogsfilm.

Toch zijn die twee films in dezelfde periode en door dezelfde regisseur gemaakt. Gierend uit de bocht vliegen, of een meesterwerk afleveren; bij Stone ligt dat dicht bij elkaar.

Oliver Stone: Chasing the Light. How I Fought My Way into Hollywood from the 1960s to Platoon. Monoray, 342 blz. 27 euro

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven