Deze Japanner mocht Machu Picchu in z’n eentje bezoeken

Een bezoek aan de Peruaanse Incastad Machu Picchu is voor de meeste toeristen sowieso al een bijzondere ervaring, maar de manier waarop Jesse Katayama het heiligdom heeft gezien is uniek te noemen. Terwijl de stad normaal gesproken meer dan anderhalf miljoen toeristen per jaar verwelkomt, liep de Japanner er dit weekend helemaal in zijn eentje rond. Machu Picchu is door de coronapandemie al maanden dicht, maar het Peruaanse ministerie van Cultuur had een uitzondering voor Katayama gemaakt omdat hij al maanden vastzit in het land.

De 26-jarige boksinstructeur reisde volgens Japanse media afgelopen maart naar Peru met de intentie er slechts enkele dagen te verblijven en Machu Picchu te bezoeken. Katayama was al in Aguas Calientes, het dorp vanaf waar veel toeristen naar Machu Picchu gaan, en had een kaartje voor een bezoek aan de Incastad op zak. Maar toen brak de coronapandemie uit.

Door de strenge lokale coronamaatregelen kon Katayama Aguas Calientes de afgelopen maanden niet verlaten, laat staan terugkeren naar Japan. Ook sloot Machu Picchu dus ook daar kon hij niet heen. In de periode dat de Japanner vastzat in het dorpje, besloot hij daarom een speciaal verzoek in te dienen om de stad te kunnen bezoeken, waarop het ministerie van Cultuur hem een handreiking deed.

Heropening in november

Samen met de opzichter van Machu Picchu bracht hij de dag door in de ruïnestad. Op zijn Instagrampagina is te zien hoe de toerist in zijn eentje in de stad rondloopt die normaal gesproken gevuld is met toeristen. Niet alleen voor Katayama was het bezoek een bijzondere ervaring, ook de Peruaanse autoriteiten maken goede sier met de actie. Minister van Cultuur Alejandro Neyra zei Katayama te hebben geholpen een „droom te laten uitkomen” en een video van de toerist die vanuit Machu Picchu de autoriteiten bedankt voor de „absoluut geweldige” ervaring gaat inmiddels viral.

Andere toeristen die graag naar Machu Picchu willen, zullen nog even geduld moeten hebben. In november zal de Incastad pas weer toeristen verwelkomen; een precieze datum is nog niet bekendgemaakt. Ook zal dan voorlopig slechts 30 procent van de normale toegestane hoeveelheid toeristen per dag worden toegelaten.

Machu Picchu is in de vijftiende eeuw door de Inca’s gebouwd op ruim 2.400 meter hoogte middenin een tropisch regenwoud. De stad is opgebouwd uit zo’n tweehonderd reusachtige muren en terrassen en gold vermoedelijk als een belangrijke plaats in het Incarijk. Toen de Spanjaarden in de zestiende eeuw naar Peru kwamen, verliet de bevolking de stad. Pas begin vorige eeuw werd bij het grote publiek bekend dat grote delen van Machu Picchu (letterlijk: oude berg) nog bestaan.

De door de autoriteiten gedeelde video.