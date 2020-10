In het paleis over schulden praten

De ellende begon voor Haci, een vijftiger uit Almelo, met zijn ontslag, na 23 jaar bij dezelfde werkgever. Of eigenlijk eerder: met „slechte eigenschappen”, zoals drank, drugs en gokken. Zo belandde hij in de schulden.

Wesley (28) werd op z’n negentiende uit huis gezet door zijn stiefvader. „Geen slechte meneer”, maar hij vond zijn stiefzoon lastig. Eerst ging Wesley naar zijn oma in het verzorgingstehuis, daarna zwierf hij acht jaar door Den Haag. 60 euro per week, had hij. En „de boetes bleven komen”. Marja (54) uit Assen kreeg een rekening van Essent van 2.000 euro. „Dat zag ik niet aankomen. Door onwetendheid dacht ik dat het wel goed zou komen.” Er kwam een aanmaning en een brief over afsluiting van gas en elektra. Uit schaamte durfde Marja niet om hulp te vragen.

Ze vertelt het in de okerkleurige Grote Balzaal van Paleis Noordeinde in Den Haag. Waar drie imposante gouden kroonluchters hangen boven een gezelschap van voornamelijk mannen in pak: wethouders, de directeur-generaal van de Belastingdienst, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Online kijken nog veel meer wethouders, mensen van (energie)bedrijven en banken mee.

Schulden- en zorgenvrij

Haci, Wesley en Marja zijn vooral „een beetje veel nerveus” vanwege koningin Máxima. Die heeft „ook haar partner meegenomen”, zegt oud-minister van Financiën Gerrit Zalm, voorzitter van Stichting SchuldenLab. Om aan te geven dat zo veel mogelijk Nederlanders schulden- en daarmee zorgenvrij moeten worden.

Al vóór corona kampten 1,4 miljoen van de 6,8 miljoen huishoudens met schulden. Dat kan door de coronacrisis stijgen tot 2,6 miljoen, liet Schuldenlab uitrekenen. Máxima houdt het gezelschap voor dat mensen die het drie maanden geleden nog konden redden, nu in de zorgen zitten.

Gemiddeld kost het vijf jaar voor iemand hulp durft te vragen, en daarna nog eens een jaar voor alle schuldeisers akkoord zijn met hoe de aflossing ervan gaat verlopen. De gemiddelde schuld is dan al opgelopen tot 43.000 euro. De maatschappelijke kosten van zoveel mensen in de problemen is 11 miljard euro, berekende het Nibud.

Een aantal gemeenten draaide een proef met vijf manieren om mensen met schulden te helpen. Via de bijeenkomst op het paleis moeten andere gemeenten aangestoken worden mee te doen. Vooral omdat bijna alle gemeenten inwoners met schulden hebben én met banken, verzekeraars, energieleveranciers, woningcorporaties en andere bedrijven die schulden probeert weg te werken. Dat is niet altijd even effectief en vaak duur en tijdrovend.

Wethouder Marjolein Moorman (Amsterdam, PvdA) vertelt via Zoom over het ‘collectief schuldregelen’, waaraan ruim zeventig gemeenten meedoen. De veertig grootste schuldeisers maken vooraf – en dus ongezien – een afspraak over de afhandeling van schulden, zodat er niet talloze briefwisselingen volgen terwijl iemands schuld oploopt. Ze zegt: „In 70 procent van de gevallen is de overheid de allergrootste schuldeiser.”

Bij Marja was het de sociale dienst die haar wees op een goedkopere zorgverzekering: „Die 20 euro is een dikke week eten.” Haci kreeg hulp van iemand die hem „leerde accepteren dat ik problemen had”. Máxima knikt hen bemoedigend toe.

De Haagse wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) vertelt hoe Wesley geholpen kon worden: één contactpersoon die hem „soms uit bed haalde”, die hem hielp zijn netwerk te vergroten. Niet zijn schuld, maar zijn toekomstperspectief stond centraal. En nu is zijn droom „een gezin te starten”. En, zegt Van Alphen: „Hij wil psychiater worden.”