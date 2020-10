Senaat begint kandidaat-rechter Barrett te horen: ‘Dit wordt een conflictueuze week’

De Amerikaanse verkiezingscampagne is verplaatst naar de Justitie-commissie van de Senaat, die maandag begon met het horen van kandidaat-hoge rechter Amy Coney Barrett. De conservatief-katholieke juriste, rechter aan een federaal hof van beroep, is voorgedragen voor de zetel die vrijkwam aan het Hooggerechtshof door de dood, half september, van het progressieve icoon Ruth Bader Ginsburg. Barretts benoeming zou het hof voor jaren overwegend conservatief kleuren.

Met slechts drie weken te gaan tot de stembusgang is haar voordracht daarmee inzet geworden van hoogoplopend debat tussen Republikeinen en de Democraten. De hoorzittingen, die vier dagen duren, lijken echter weinig invloed te gaan hebben op de stemming in de Senaat. De Republikeinen genieten een meerderheid en de Democraten hebben maar beperkte middelen om de procedure te frustreren. In verkiezingsjaar 2016 deden Republikeinen dit wel bij een door president Obama voorgedragen kandidaat-rechter.

Eerder zullen beide partijen de procedure aangrijpen als podium om kiezers te mobiliseren. „Het gaat er hier waarschijnlijk niet om elkaar te overtuigen, of er moet iets dramatisch gebeuren”, stelde de Republikeinse commissievoorzitter Lindsey Graham. „Dit gaat een lange, conflictueuze week worden.”

In een laatste poging de procedure te vertragen, maakten Democraten een punt van de corona-uitbraak binnen de regeringspartij. Drie Republikeinse senatoren, onder wie twee leden van de Justitie-commissie, testten onlangs positief. Een van hen (Thom Tillis) belde maandag in via videoverbinding, de ander (Mike Lee) was fysiek aanwezig en deed zijn mondkapje af zodra hij het woord nam.

Inhoudelijk maken de Democraten vooral een punt van Barretts kritiek op de zorgverzekeringswet ACA (bekend als ‘Obamacare’). In juni doet het Hof uitspraak in een zaak die is aangespannen door Republikeinen tegen ACA. Die draait om de vraag of verzekeraars een polis mogen weigeren aan mensen met bestaande medische klachten.

De oppositie zou willen wegblijven van kritiek op Barretts ultra-katholieke geloofsovertuiging. Toen Democraten in 2018 een andere Trump-kandidaat voor het Hof, Brett Kavanaugh, aanvielen op vermeende aanranding als puber, mobiliseerde dat veel Republikeinse kiezers bij de Congresverkiezingen.

Republikeinen maken op hun beurt een punt van de pleidooien van de Democratische linkervleugel om het Hof uit te breiden na winst bij de komende verkiezingen. Op die nieuwe, extra zetels zouden dan progressieve rechters worden benoemd om het conservatieve blok te breken. De Democratische kandidaat Joe Biden heeft zich niet willen uitspreken over dit zogeheten ‘court packing’. (NRC)

