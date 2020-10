Hoge Raad: hoofdofficier mag in Den Haag vervolgd om zedenverdenking

Het Openbaar Ministerie in Den Haag krijgt toestemming om de 47-jarige voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, Vincent L., voor de strafrechter te dagen wegens het hebben van betaalde seks met een zestienjarige jongen. Dat besluit heeft de Hoge Raad dinsdag bekend gemaakt. De verdachte magistraat probeerde op formele gronden zijn berechting te voorkomen maar het hoogste rechtscollege acht zijn klachten ongegrond.

Op 19 april 2017 werd de inmiddels ontslagen aanklager door de rijksrecherche aangehouden als verdachte van het plegen van zedenmisdrijven. Na een politie-onderzoek werden in totaal elf verdachten aangehouden die allemaal tegen betaling seks zouden hebben gehad met dezelfde minderjarige jongen. Het onderzoek werd vanuit het arrondissementsparket Amsterdam geleid door Amsterdamse zaaksofficieren.

Lees ook: geschorste officier werkte bij functioneel parket

De Hoge Raad bepaalde eerder dat de rechtbank Den Haag de strafzaak tegen Vincent L. moest behandelen. Op die manier zou worden voorkomen dat de officier van justitie door zijn ‘eigen gerecht’ in Amsterdam wordt berecht.

De hoofdofficier van justitie van het OM Den Haag nam vorig jaar het besluit dat de twee zaaksofficieren van het parket Amsterdam als zodanig konden blijven functioneren, maar nu als plaatsvervangend officieren onder zijn gezag. Volgens de verdediging van de verdachte is die beslissing in strijd met de uitspraak van de Hoge Raad omdat daaruit volgens hen voortvloeide dat de vervolging niet door Amsterdamse officieren van justitie kon plaatsvinden. De verdediging diende daarom een bezwaarschrift in tegen de dagvaarding. De rechtbank Den Haag achtte dat bezwaarschrift gegrond en stelde de verdachte buiten vervolging. Tegen deze beschikking stelde het OM hoger beroep in.

Officieren kennen verdachte niet

Volgens het OM is er geen reden te vrezen voor partijdigheid in de vervolging van Vincent L.. De aanklagers die zijn zaak behandelen zijn werkzaam bij een ander parket dan de verdachte, zij kennen de verdachte niet en hebben nooit met hem samengewerkt. De verdachte werkte voor het geheel zelfstandig functionerende functioneel parket en was de rechterhand van hoofdofficier van justitie Marianne Bloos. Zij is inmiddels ook ontslagen omdat ze loog over een geheime relatie met collega Marc van Nimwegen.

Het Hof verklaarde in maart van dit jaar het bezwaarschrift van Vincent L. tegen de dagvaarding ongegrond. De advocaat van de verdachte stelde tegen deze beslissing beroep in cassatie in. Vorige maand adviseerde de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, in zijn advies dat een schijn van een partijdige vervolging zeker niet zonder meer aannemelijk is. Ook hij meende dat de strafzaak kon doorgaan.

De Hoge Raad is ook van mening dat de Haagse rechtbank de strafzaak kan gaan behandelen. „Hij heeft die klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat deze ongegrond zijn en geen juridisch belangrijke nieuwe vragen oproepen. De uitspraak van de Hoge Raad brengt met zich dat de vervolging kan worden voortgezet”, aldus de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.