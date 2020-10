Hoe het ‘Ibiza van de Alpen’ een nationale schandvlek werd

Veel Europese landen hebben fouten gemaakt bij de bestrijding van het coronavirus. In Oostenrijk heeft die fout een plaatsnaam: Ischgl.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie stelde maandag vast dat lokale bestuurders in Ischgl, een ski-oord in West-Tirol dat bekendstaat als het ‘Ibiza van de Alpen’, skiliften en bomvolle bars veel eerder hadden moeten sluiten dan op 13 maart. Erger nog: doordat kanselier Sebastian Kurz na dagen van laksheid plotseling, op de 13de, een totale quarantaine afkondigde voor deze en omringende skidorpen, vluchtten duizenden toeristen in paniek weg – waardoor ze het virus niet stopten, maar voortvarend verspreidden.

Dat de commissie, die onderzoek deed naar een van de grootste Europese brandhaarden van de Covid-19-pandemie dit soort „ernstige misrekeningen” constateerde, is weinig verbazend. Al maanden staat de Oostenrijkse pers vol verhalen waarin betrokkenen vertellen over wat er misging in Ischgl tijdens de laatste dagen van februari en de eerste twee weken van maart dit jaar. En er zijn veel betrokkenen, al kan niet iedereen het navertellen: alleen al op de dag dat de quarantaine in dit stukje Tirol werd afgekondigd, waren er achtduizend vakantiegangers in Ischgl. Onder hen waren Britten, IJslanders, Amerikanen en Nederlanders.

Drankovergoten wintervertier

Jarenlang gold Ischgl in het skigekke Oostenrijk als een vakantieoord voor prijzig en drankovergoten wintervertier. Geen skilift verdiende in één seizoen meer dan die in Ischgl. In geen bar werd meer gezopen en harder gejoeld dan in het Kitzloch. De jeugd ging liever naar Kitzbühl, maar rijpere en meer vermogende skiërs kozen Ischgl. Nu is dit plaatsje, waar ‘s zomers amper 1.600 mensen wonen, een ground zero van de coronapandemie: naar schatting 11.000 besmettingen zijn volgens de Oostenrijke omroep ÖRF tot Ischgl te herleiden.

Op 5 maart, toen in Noord-Italië hele gemeentes van de buitenwereld waren afgegrendeld, zette IJsland Ischgl en Sankt Anton op de lijst risicogebieden, naast China, Zuid-Korea, Iran en Italië. Diverse IJslandse toeristen waren in of na terugkeer uit Ischgl ziek geworden. Sommigen mailden hun hotel en andere gasten met wie ze hadden geskied en gefeest. IJslandse ambtenaren brachten Oostenrijkse collega’s op de hoogte. Die stuurden de berichten door naar Tirol en Ischgl. Daar gebeurde weinig mee. Toen nieuwe IJslandse gasten verontrust hun hotel belden, zei een van de eigenaars dat hij van niets wist en dat ze rustig konden komen.

Balletje spugen

Op 7 maart testte een barman in Ischgl positief. Toeristen en inwoners werden pas ingelicht toen bleek dat hij vijftien collega’s had aangestoken. De bar ging dicht. Veel andere bars bleven open. Op 8 maart sloeg ook Noorwegen alarm. De Noorse besmettingscijfers liepen snel op. Veel gevallen waren tot Ischgl te herleiden.

Intussen zaten de skiliften van Ischgl bomvol – 75 man per gondel, dicht opeen gepakt. In een van de bars deden ze nog spelletjes waarbij je om de beurt een balletje in een bierglas moest spugen. In een ander kon je de muziek stoppen door hard op een rode knop te slaan, waarna er luid alarm weerklonk. Die knop, vertelden ooggetuigen later, was nat van het zweet van velen.

Lees ook: Oostenrijk verplicht schoolskieën, voor het Vaderland

Op 10 maart bestempelde Denemarken Ischgl tot ‘no-go area’. Op de 11de werd het Deense reisadvies voor Oostenrijk negatief. Op 13 maart raadde ook Duitsland trips naar Tirol af. Lokale bestuurders, stelt het ruim driehonderd bladzijden dikke onderzoeksrapport, reageerden te traag. Zo zeiden de Tirolers aanvankelijk dat de IJslanders niet in Ischgl besmet waren geraakt, maar in het vliegtuig naar huis. In die cruciale week publiceerden ze ook een persverklaring waarin besmettingsgevaar in Ischgl „nogal onwaarschijnlijk” werd genoemd.

Op 13 maart staarden de feiten de Oostenrijkers recht in de ogen, aldus de commissie, die onder leiding stond van een oud-vicevoorzitter van het Hooggerechtshof. Op die dag zei kanselier Kurz dat het hele dal – het Paznauntal – meteen twee weken in quarantaine moest. Maar er was, bijvoorbeeld, geen vervoer geregeld. Veel toeristen vluchtten, skilaarzen nog aan, met het eerste de beste voertuig dat ze konden regelen. Bussen en taxi’s zaten volgepropt. Over een traject van veertig minuten deden ze soms zeven uur. Anderen werden op straat gezet door hoteleigenaars die besmetting vreesden of geen zin hadden om deze mensen twee weken te voeden. In nog ‘schone’ stukken van het land vonden deze toeristen hotelkamers totdat hun vlucht naar huis vertrok. Dat kon dagen duren. Vrijwel niemand werd gecheckt of gevolgd.

Doorfeesten

Ischgl moest de 13de dicht. Maar er was geen toezicht. Sommige bars feestten nog een paar dagen door.

Afgelopen maanden verzamelde een Oostenrijkse advocaat namens de consumentenbond VSV getuigenissen en data van zesduizend gedupeerden. Namens een paar mensen heeft hij vier bestuurders in Tirol aangeklaagd wegens, onder meer, nalatigheid. Onder hen is de burgemeester van Ischgl. Volgens de advocaat, oud-parlementariër Peter Kolba, is dit een test. Hij eist schadevergoeding. Op termijn sluit hij een echte class action, een collectieve rechtszaak met meer dan een eiser, niet uit.

Kanselier Kurz reageerde dinsdag onderkoeld op het rapport. Volgens hem had de crisisbestrijding „grotendeels goed gefunctioneerd”. In Oostenrijk gaan nu stemmen op om alle skigebieden een paar weken helemaal af te sluiten, zodat ze ‘schoon’ zijn voor het komende skiseizoen.

