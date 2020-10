Gemiddeld 6,7 procentpunt meer scholieren geslaagd in 2020

In 2020 zijn gemiddeld 6,7 procentpunt meer middelbare schoolleerlingen geslaagd voor hun centraal examen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die onderwijsorganisatie DUO dinsdag heeft gepubliceerd.

De grootste stijging vond plaats onder havisten. Daar rondde 9,2 procent meer dan vorig jaar het leertraject succesvol af. Op het vwo bedroeg de toename 8,2 procentpunt. De kleinste toename was te zien bij vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb), namelijk 1,5 procentpunt. Bij alle drie de vmbo-niveaus lag het slagingspercentage hoger dan 99 procent.

Het was al duidelijk dat het slagingspercentage dit jaar hoger lag, al was het exacte cijfer nog niet bekend. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn schriftelijke examens niet doorgegaan en waren er signalen dat er soepel werd omgegaan met het bepalen of een leerling mocht slagen. In plaats van via het eindexamen werd op basis van schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen bepaald of een scholier een diploma kreeg.

Slob: volwaardige diploma’s

Minister van Onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) zegt dat ook diploma’s gehaald in eindexamenjaar 2020 „volwaardig” zijn. „We hadden leerlingen graag een centraal examen gegund, maar dat zat er afgelopen schooljaar helaas niet in”, schrijft de minister in een begeleidende tekst. „Toch hebben ze een volwaardig diploma gehaald. En gelukkig konden ze zonder belemmeringen doorstromen naar het vervolgonderwijs.”

Dat er toch meer leerlingen geslaagd zijn, terwijl de eindcijfers bijna hetzelfde zijn als vorig jaar, komt „onder andere doordat we hen in deze uitzonderlijke omstandigheden meer herkansingsmogelijkheden en meer voorbereidingstijd hebben gegeven”, aldus Slob. In een recent interview met NRC zei Slob al eerder dat de nu behaalde papiertjes geen ‘coronadiploma’s’ zijn.