Een kleurenfeest vol cynische lessen

De meest opmerkelijke kinderfilm die deze week uitkomt, is Marona. Een visueel feest waarvan de speelse stijl contrasteert met een verhaal over hoe weinig sprookjesachtig het leven soms is, althans voor het kleine hondje dat de hoofdrol speelt. De bitterzoete animatie opent met bastaard Marona die onder een auto belandt en met haar Vlaamse stem vraagt om even de film van haar leven terug te spoelen. „Als niemand een beter idee heeft.”

De Roemeense regisseur Anca Damian (Crulic - The Path to Beyond) werkte samen met de Belgische striptekenaar Brecht Evens. Zijn stijl leent zich opmerkelijk goed voor film. Althans, voor wie niet zit te wachten op gladde computergegenereerde figuren. In Marona bestaan personages, net als in Evens’ graphic novels, soms uit kleurvlakken zonder scherpe omlijning, in het decor zijn af en toe penseelstreken zichtbaar. Geregeld duiken beeldgrapjes op, zo heeft een acrobaat een lichaam dat even elastisch is als een spaghettisliert en blaast een arrogante dog zijn borst op tot hij uit elkaar knapt als een ballonnetje.

Tussen Evens’ lijnen- en kleurenfeest is de constante factor het zwart-witte hondje Marona. Of negen, zoals ze ook wordt genoemd. Of Anna, of Sarah. Mensen geven haar gedurende de film talloze namen en Marona accepteert ze. In tegenstelling tot veel andere dieren in animatiefilms zit ze niet te wachten op avontuur. Ze is een meer realistisch beestje dat zich gedwee hecht aan ieder baasje dat op haar pad komt.

Voor Marona is geluk „het omgekeerde als bij mensen” legt ze uit. Zij wil dat alles hetzelfde blijft, „mensen daarentegen willen altijd iets nieuws”. Dat is een van de redenen dat het hondje van hand tot hand gaat en bij iedere baasje verandert de tekenstijl. Het ene moment doet de film denken aan Duits expressionisme, met grimmige stadse taferelen. Het volgende aan een technische tekeningen waarop een architect heeft zitten droedelen.

De film bevat – voor een verhaal dat mikt op kijkers vanaf acht jaar – een aantal cynische lessen zoals „Leer de taal van de mens om je te beschermen tegen hen.” Toch voelt het zelden te zwaar. Tragische momenten worden nooit lang uitgesponnen, de speelse beelden helpen de harde en soms wat simplistische boodschappen te verlichten. Bovendien voelt Marona een eindeloze liefde voor haar baasjes. Ondanks dat ze geregeld wordt geconfronteerd met menselijk egoïsme, lijkt ze overtuigd dat daaronder geen slechte bedoelingen zitten.

Animatie Marona Regie: Anca Damian. In: 32 bioscopen ●●●●●

