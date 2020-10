Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet

Dit zijn de maatregelen zoals vanavond bekendgemaakt tijdens de persconferentie. Deze gaan woensdagavond om 22.00 uur in en zullen zeker vier weken van kracht blijven. Over twee weken wordt „de balans opgemaakt” om te bepalen of de restricties nog langer gaan duren of moeten worden aangescherpt.

Alle eet- en drinkgelegenheden gaan weer dicht. Coffeeshops moeten ook hun deuren sluiten. Afhalen blijft wel mogelijk. Hotels mogen hun restaurants openhouden voor hotelgasten. Verder wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaartcentra en luchthavens voorbij de securitycheck.

Tussen 20.00 en 07.00 uur mag er geen alcohol of softdrugs meer worden verkocht of bezorgd. Ook is het tussen deze tijdstippen niet toegestaan om deze middelen op zak te hebben of in de openbare ruimte te consumeren.

Winkels moeten om 20.00 uur dicht. Koopavonden worden geschrapt. Winkels die levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, mogen wel later openblijven.

Alle evenementen worden verboden, met uitzondering van markten voor levensmiddelen, beurzen en congressen, bioscopen en theaters, wedstrijden en demonstraties.

De maximale groepsgrootte in binnenruimtes waar mensen zitten, wordt beperkt tot dertig personen. Per huishouden wordt geadviseerd om nog maar drie mensen op bezoek te laten komen. Buiten mogen maximaal vier personen van verschillende huishoudens samenzijn. Er geldt een uitzondering voor demonstraties en gebedshuizen.

Volwassenen mogen niet meer sporten in teamverband. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op anderhalve meter en met maximaal vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Naast sportkantines moeten douches en kleedkamers nu ook dicht. Voor topsporters wordt een uitzondering gemaakt.

Zodra dat juridisch is vastgelegd, komt een algehele mondkapjesplicht in binnenruimten. De plicht zal ook ingaan op universiteiten, hogescholen en mbo’s. Tijdens de lessen mogen de mondkapjes af.

Op sommige vlakken verandert er niets. Zo blijven de scholen open. Ook wordt het openbaar vervoer niet beperkt, wel adviseert het kabinet om „zo min mogelijk” te reizen. Verder benadrukte premier Mark Rutte tijdens de persconferentie het advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Aan de drukte in het verkeer is volgens hem te zien dat dit advies onvoldoende wordt opgevolgd.

Het kabinet vraagt Nederlanders verder om aankomende herfstvakantie zoveel mogelijk in eigen land te blijven. Zeker landen met een oranje of rood reisadvies moeten vermeden worden, luidt het dringende advies. Bij vakantie in eigen land is het belangrijk om drukke momenten te vermijden en altijd een mondkapje mee te nemen.

