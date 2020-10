Cyprus schort omstreden ‘verkoop’ van paspoorten op

Cyprus stopt per 1 november met het omstreden programma om staatsburgerschap middels investeringen te kopen. Dat besluit heeft de Cypriotische regering dinsdag genomen, meldt het lokale persbureau CNA. Volgens een woordvoerder van de regering was de beslissing om het programma te stoppen gebaseerd op „langdurige zwakheden” en „het misbruik” van het programma.

Het Cyprus investeringsprogramma kreeg de afgelopen dagen negatief in het nieuws, nadat nieuwszender Al Jazeera met een undercoverreportage onthulde dat een aantal Cypriotische overheidsfunctionarissen en politici betrokken was bij een plan om een fictieve Chinese investeerder te voorzien van een paspoort, ondanks diens veroordeling voor witwassen. Bij het plan was onder anderen parlementsvoorzitter Demetris Syllouris betrokken.

Via het zogenaamde „gouden paspoort-programma” kan een buitenlandse investeerder een paspoort krijgen in ruil voor een investering van 2 miljoen euro in Cypriotische bedrijven, concludeerde de Europese Commissie vorig jaar. Hij hoefde daarbij niet in Cyprus te gaan wonen. Een Cypriotisch paspoort biedt vrije toegang tot de rest van de Unie. Volgens persbureau AP heeft Cyprus de afgelopen jaren zeker vierduizend paspoorten ‘verkocht’ op deze manier en er miljarden mee verdiend.

Naast Cyprus vergaven ook Malta en Bulgarije de afgelopen jaren paspoorten in ruil voor investeringen, zo bleek uit het rapport van de Europese Commissie. Het merendeel van andere EU-landen, waaronder ook Nederland, bood buitenlandse investeerders de kans een tijdelijke verblijfsvergunning te krijgen. Erg populair was dat niet in Nederland: de IND kreeg tussen juli 2016 en april 2018 minder dan tien van zulke aanvragen binnen.