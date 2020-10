Concentreren gaat het beste bij het ritme van barokmuziek

Ongeveer tweehonderd rugzakken wandelen ’s ochtends vroeg de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam binnen. Daarin laptops, studieboeken en stapels uitgeprinte papers, die op kleine ronde tafeltjes strategisch worden uitgestald. Boven op het balkon is de brede rand, normaal het domein van programmaboekjes, veranderd in een zee van kladblokken, markeerstiften en waterflesjes. Op het podium spelen conservatoriumstudenten klassieke muziek.

Maandag veranderde de grote zaal van het Concertgebouw in een enorme studiezaal. Wie het zag, zal verbaasd zijn dat niemand dat eerder bedacht heeft. In een tijd dat studenten nauwelijks nog buitenshuis kunnen studeren, kreeg Entrée, de jongerenvriendenclub van het Concertgebouw en organisator van deze gratis Study Sessions, op de eerste inschrijfdag al ruim tweeduizend aanmeldingen. Entréecoördinator Micha Windgassen (30): „Er is weinig te doen voor studenten, alles wat ze kunnen doen grijpen ze aan. Het is win-win-win.”

Normaal puilen universiteitsbibliotheken voor een tentamenweek zo uit, dat in afwachting van een vrij tafeltje zelfs verwarmingsbuizen nog een prima studeerplek kunnen zijn. Concentreren gaat voor velen nu eenmaal makkelijker daar waar anderen zich concentreren. Het mes sneed inderdaad aan alle kanten: studenten mochten eindelijk weer even van hun kleine kamertjes af en horen veelal voor het eerst live klassieke muziek. Het Concertgebouw heeft plots een zaal vol jongeren die het gebouw voor het eerst van binnen bewonderen.

Voor Sterre Stam (20), tweedejaarsstudente Future Planet Studies, was dat allemaal zo indrukwekkend nieuw dat ze zichzelf in het begin moest dwingen aan haar paper te beginnen. „Maar toen ik er eenmaal inzat, had ik die opdracht ineens in twintig minuten af. Daar doe ik normaal een uur over. Misschien moet ik thuis ook maar eens klassieke muziek opzoeken.”

Het Concertgebouw veranderde maandag tijdelijk in een studiezaal tijdens de Study Sessions. veranderde maandag tijdelijk in een studiezaal tijdens de Study Sessions. Foto ANP/ Robin van Lonkhuijsen

Emile van der Zwet (19), tweedejaars sociale geografie en planologie, zet juist altijd klassieke muziek op bij het studeren. Liefst Bach of Tsjaikovski. „De muziek ken ik al van thuis, maar die horen in de concentratie van zo’n grote groep is wat hier voor mij heel goed werkt.”

Studieflow

Studenten het gebouw in krijgen is één, maar wat schotel je ze vervolgens voor? Entrée riep de hulp in van een neuroloog en pianist Jose Alberto del Cerro koos zo veel mogelijk repetitieve muziek van onder meer Philip Glass en Hans Otte. Muziek die je zonder te veel af te leiden meeneemt in een studieflow, zo is de theorie.

De vroege barokmuziek die daarop volgde leek wat risicovoller. Klavecimbel is geen populair instrument, en een barokviool en een dulciaan (de voorloper van de fagot) vergen meesterschap voor er mooi geluid uit komt. Daarbij is muziek van Dario Castello en zijn tijdgenoten een stuk onbekendere ‘hardcore klassiek’ dan de makkelijk weg te luisteren pianomuziek die veel mensen al kennen uit Spotifyplaylists als Peaceful Piano (ruim 6 miljoen volgers). Maar gelukkig, ook Castello sloeg aan. „Barokmuziek schijnt zelfs het beste te zijn, omdat barokmuziek gemiddeld 60 tot 64 beats per minute heeft”, legt Windgassen uit. „Het ideale ontspanningsritme van je hartslag.”

Lang niet voor alle tweeduizend studenten was een studeerplek beschikbaar. In twee sessies studeerden maandag ongeveer vierhonderd studenten in de grote zaal, dinsdag negentig in de kleine. Vooralsnog staat er geen herhaling op de planning, maar het succes lijkt te groot om het bij een eenmalig evenement te houden. Windgassen ziet het wel voor zich: „Het zou te gek zijn als we dit ooit voor elke tentamenperiode kunnen doen.”