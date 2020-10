Charlotte Köhler Prijs naar kunstenaar Sharelly Emanuelson

De Charlotte Köhler Prijs voor beeldende kunst, een aanmoedigingsprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds, gaat dit jaar naar filmregisseur en beeldend kunstenaar Sharelly Emanuelson. Zij maakt foto’s, films en installaties, waarin de geschiedenis van de Caribische eilanden vaak een rol speel.

Volgens de jury is Emanuelson een katalysator van het kunstklimaat op Curaçao. Zij „geeft een stem aan een deel van het koninkrijk dat niet altijd even zichtbaar is”. Haar werk wordt omschreven als „goed doordacht, toegankelijk en realistisch en dromerig tegelijk”.

Sharelly Emanuelson Foto Richard Terborg

Sharelly Emanuelson (1986) groeide op in Curaçao en Aruba. Ze volgde kunstopleidingen in Nederland en richtte in 2010 Sharelly Emanuelson UniArte op, een platform dat meehelpt aan de professionalisering van (aankomende) kunstenaars in Curaçao. Momenteel is zij gastdocent aan de Universiteit van Curaçao.

Aan de Charlotte Köhler Prijs is een geldbedrag van 30.000 euro verbonden. In het persbericht over de prijs zegt Emanuelson: „Ik zat altijd in een werkmodus waarvan ik wist dat er minder financiële mogelijkheden zouden zijn. En nu wordt het me gegund om op een consistentere manier over de toekomst na te denken.” Ze wil onderzoeken, zegt ze, hoe ze haar kunst op een duurzame wijze voor een breder publiek toegankelijk kan maken.