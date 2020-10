Betaalde de ene kardinaal om de andere zwart te laten maken?

Als signaal liet het aan duidelijkheid niets te wensen over: paus Franciscus die hartelijk kardinaal Pell begroet, de man die financieel orde op zaken aan het stellen was in het Vaticaan maar drie jaar geleden naar zijn geboorteland Australië terugkeerde om zich te verdedigen tegen beschuldigingen van seksueel misbruik.

De website van het Vaticaan publiceerde een foto en een kort filmpje van het gesprek maandag, dat een half uur duurde. Eind vorig maand, direct nadat de paus een topkardinaal de laan uit had gestuurd die wordt verdacht van financiële fraude, had Pell vanuit Australië in een verklaring gezegd: „De Heilige Vader is gekozen om de financiën van het Vaticaan op te schonen. Hij denkt aan de lange termijn en moet worden bedankt voor en gefeliciteerd met de recente ontwikkelingen. Ik hoop dat het schoonmaken van de stallen doorgaat zowel in het Vaticaan als in Victoria.”

Victoria is de stad in Australië waar een rechtbank en een hof van appèl Pell hebben veroordeeld op verdenking van seksueel misbruik van twee misdienaars, in de jaren negentig. Het Australische Hooggerechtshof maakte deze veroordelingen ongedaan omdat er twijfel was blijven bestaan aan de beschuldigingen tegen Pell.

700.000 euro

In een opzienbarende ontwikkeling in de verschillende onderzoeken naar financiële fraude en corruptie binnen het Vaticaan wordt nu een nieuwe beschuldiging onderzocht: getuigen in Australië zouden van tegenstanders van Pell in de curie, het kerkelijke bestuursapparaat, 700.000 euro hebben gekregen om Pell zwart te maken. In een reactie op een bericht hierover in de Corriere della Sera heeft de overlevende voormalige misdienaar via zijn advocaat ontkend dat hij geld heeft gekregen. De andere voormalige misdienaar was al eerder overleden.

Spil in deze intrige is Angelo Becciu. Dat is de voormalige tweede man van het Secretariaat van Staat, een soort ministerie van Algemene Zaken van het Vaticaan. De paus heeft Becciu eind vorige maand zijn functies en zijn rechten als kardinaal ontnomen na informatie dat Becciu betrokken was bij een speculatieve vastgoeddeal in Londen die het Vaticaan tientallen miljoenen heeft gekost, en dat hij familieleden heeft bevoordeeld bij de verdeling van giften van katholieke gelovigen aan het Vaticaan voor liefdadigheid.

Becciu is in het verleden hard in aanvaring gekomen met Pell. Die had in 2014 de leiding gekregen over een nieuw gevormd Secretariaat dat functioneert als een soort ministerie van Economische Zaken. Een van de doelen was een einde te maken aan de financiële autonomie van veel afdelingen van het Vaticaan en zo de controle op malversaties te vergroten.

Becciu had zich daar fel tegen gekeerd. Hij wist ervoor te zorgen dat het Secretariaat van Staat een eigen geldstroom bleef houden. Becciu houdt vol dat hij niets illegaals heeft gedaan.

Pell is begin deze maand na dertien maanden celstraf in Australië teruggekeerd in Rome. Het is onduidelijk wat hij gaat doen. Zijn functie als ‘minister van Economische Zaken’ is inmiddels overgenomen door de jezuïet Juan Antonio Guerrero. Secretaris van Staat Parolin sprak maandag suggesties tegen dat Franciscus Pell heeft teruggeroepen naar Rome om hem te helpen de financiën van het Vaticaan verder op te schonen, en zei dat Pell een aantal particuliere zaken komt regelen. Het hartelijke gesprek met de paus doet vermoeden dat het daar niet bij blijft.