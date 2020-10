19 maart 2020 - Rutte in gesprek met een klant van een Haagse supermarkt. In de eerste dagen van de coronacrisis sloegen Nederlanders massaal aan het hamsteren. Vooral het wc-papier was niet aan te slepen. Er is meer dan genoeg, zegt de premier. ,,We kunnen tien jaar poepen.”

Foto Evert-Jan Daniels/ANP