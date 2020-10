Zussen Holleeder meldden belaging

De politie heeft eerder dit jaar onderzoek gedaan naar incidenten waarbij zowel Astrid als Sonja Holleeder zouden zijn bedreigd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam, verantwoordelijk voor de beveiliging van de zussen Holleeder, bevestigt berichtgeving daarover in de Telegraaf.

De politie heeft naar beide incidenten onderzoek gedaan. Daarbij zijn camerabeelden opgevraagd en getuigen gehoord. „Helaas heeft dat niet geleid tot concrete resultaten geleid”, aldus het OM in een schriftelijke reactie.

Politie-helikopter ingezet

Sonja Holleeder meldde in het voorjaar een man rijdend vanuit een auto een wapen op haar zou hebben gericht. Ze zou zijn ontkomen door tegen de richting in de straat uit te rijden. Sonja Holleeder heeft indertijd meteen de politie gewaarschuwd en er is na die melding, zo meldt de Telegraaf, onderzoek gedaan waarbij ook een politie-helikopter is ingezet. Dat onderzoek heeft nergens toe geleid.

Astrid Holleeder heeft melding gemaakt van bedreiging door een man toen zij deze zomer op bezoek ging bij haar moeder, die inmiddels op een geheim adres woont. Daar zou een man hebben staan wachten die zich volgens Holleeder ‘verdacht gedroeg’. Zij is daarop gevlucht. Onderzoek naar dat incident heeft net als in het geval van Sonja Holleeder volgens het OM niet geleid tot concrete resultaten: „Politie en OM blijven alert op signalen en hebben om die reden regelmatig contact met beide zussen.”

Zussen legden belastende verklaringen af

Willem Holleeder is in juli 2019 veroordeeld tot een levenslange celstraf. Volgens de rechtbank heeft Holleeder opdracht gegeven voor vijf liquidaties waarbij zes mensen om het leven zijn gekomen. Zijn zussen hebben in die zaak voor hem belastende verklaringen afgelegd.

Holleeder heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. De inhoudelijke behandeling daarvan is dit najaar begonnen. In oktober worden bij het hof in Amsterdam met name getuigen gehoord. Daarna worden de dossiers van twee moorden besproken: die op Cor van Hout in 2003 en die op John Mieremet in 2005. Er zijn voor het hoger beroep circa zestig zittingsdagen uitgetrokken. Ook zussen Astrid en Sonja Holleeder zullen worden gehoord maar wanneer is nog niet bekend. Het hof wijst op zijn vroegst in het najaar van 2021 arrest.