Wilco Kelderman: van knecht tot sterke kopman in de Giro d’Italia

Hij heeft nog twee weken om aan het idee te wennen: Wilco Kelderman (29) die een grote ronde kan winnen. Ja, het is nog te vroeg voor juichverhalen, na negen etappes koersen in de Giro. En hij wil nog niet aan de roze trui denken. Maar aan het begin van de tweede week staat hij tweede, een halve minuut achter de Portugees João Almeida. Van de klassementsrenners lijkt de Nederlander op dit moment de sterkste.

De grote vraag is of Kelderman, in dit merkwaardige wielerjaar, zélf gelooft of hij tot aan de finish in Milaan kan strijden om het roze. Hij werd nooit betrapt op een overmatig geloof in eigen kunnen. „Dat denk ik niet, nee”, zei hij in de zomer van 2019 in NRC, toen hem werd gevraagd of hij zichzelf ooit een grote ronde zag winnen. Hij zag te veel renners om zich heen die „bergop harder rijden dan ik” en noemde de Britse broers Adam en Simon Yates en de Colombianen Egan Bernal en Miguel Angel Lopez.

In deze Giro laat Kelderman voorlopig zien dat hij niet alleen met de beste renners omhoog kan, hij kan ze ook verslaan. Zowel in de etappe naar de vulkaan Etna als bij de finish bergop in Roccaraso, zondag in de Apennijnen, pakte hij waardevolle seconden op de andere klimmers, onder wie de Italiaan Vincenzo Nibali én Steven Kruijswijk. Ook Almeida kan de kopman van Sunweb niet volgen.

Wilco Kelderman Foto Luca Bettini/AFP

Twee andere concurrenten, Britten, zijn al uit de koers. Eerst Geraint Thomas, Tourwinnaar in 2018; hij kwam onderweg naar de Etna ten val en moest opgeven. Vrijdag werd Simon Yates na de rit met griepverschijnselen positief getest op het coronavirus.

Favorietenrol

Kelderman beseft dat hij tot de favorieten hoort. En kan ermee leven. „Tot nu toe gaat het goed”, zei hij maandagmiddag, tijdens de eerste rustdag, tegen het ANP. „Ik heb een heel goed gevoel aan de eerste week overgehouden. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik mij ooit zo sterk heb gevoeld als nu.”

Kelderman, door tal van kenners geroemd om zijn talent en mooie stijl, wordt al zijn hele wielerleven een grootse toekomst voorspeld, als potentiële winnaar van een grote ronde. Zelf lijkt hij minder overtuigd van zijn kunnen, ook al eindigde hij in de Vuelta van 2017 bijna op het podium. Ruim een jaar geleden, toen hij bij Sunweb nog ploeggenoot was van Giro-winnaar Tom Dumoulin, zag hij zichzelf nog altijd als knecht. „Mét Tom kan ik een grote ronde winnen”, zei hij destijds in NRC. „Als knecht. Misschien zit er in de toekomst wel een podiumplaats in, of een overwinning in een kleiner rondje.”

Dat was midden in een periode waarin hij was achtervolgd door valpartijen, met tal van botbreuken als gevolg. Vorig jaar nog raakte hij gewond bij een smak in de Ronde van Catalonië, waarbij hij breuken opliep in een nekwervel, vlakbij zijn schedel, en zijn linkersleutelbeen. Daarmee ging een streep door de Giro van 2019, en Kelderman droeg zes weken lang een brace voor zijn nek. Aan zijn andere sleutelbeen werd hij ook al vier keer geopereerd.

Alle fysieke tegenslagen maakten hem mentaal een sterkere sportman, zei hij eerder dit jaar. In het seizoen dat zo wordt ingeperkt door de coronapandemie hoopt Kelderman alle tegenspoed buiten de deur te houden. Vooralsnog heeft hij tijdens de koers alleen last van vermoeide benen. Zoals het hoort. Zondag, in het skioord Roccaraso, noemde hij zijn benen zelfs „supergoed”, nadat hij was weggereden in de slotklim.

Tweede week

De tweede week van de Giro is relatief licht, waardoor weinig veranderingen worden verwacht in het klassement. Komende zaterdag volgt een individuele tijdrit over 34,1 kilometer in een heuvelachtig terrein in Veneto, in het noordoosten van het land. Dan zal het klassement worden opgeschud voor de loodzware laatste week, met een paar brute etappes in de Dolomieten.

De Giro eindigt op zondag 25 oktober, net als drie jaar geleden, met een tijdrit naar Milaan. In die editie zorgde Dumoulin in de race tegen de klok voor een hoogtepunt in het Nederlandse wielrennen.