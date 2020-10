We zijn volijverig bezig om alles te slopen

Het pad langs de akker, waar we de hele zomer overheen konden lopen, bleek ineens te zijn weggeploegd. Er was alleen nog maar een smal bobbelig strookje langs de sloot over, waarover het niet bepaald prettig wandelen was. Hè wat jammer. Maar ja, de boeren hè, die willen alleen maar, die denken alleen maar, die… Zo mopperen we wel vaker. Zeker in het najaar als de enorme trekkers voortdurend hard door de dorpen sjezen, hun wielen zo hoog als de dakgoten. Ze smeren de wegen vol modder, maken de paden kapot. En stinken! En kijken niet uit! En dan nog overal borden met ‘Lekker gegeten? Bedank de boer’. Pff. Waarvoor? Voor voederbieten? Mais? Gifaardappelen?

Je wordt makkelijk een beetje onredelijk als je nijdig staart naar de dooie weilanden of de tot de uiterste millimeter omgeploegde akkers. Dan ga je praten over ‘ze’ en ‘de boeren’ – allemaal één pot nat. Terwijl ik heel aardige, verstandige, zorgzame boeren ken die ook lol hebben in boontjes, kippen, bloemen, ja die zelfs zorg om het milieu hebben.

Bekijk het toch ook eens van de andere kant, zeg je dan tegen je zelf. In Trouw stond onlangs een stuk waarin dat gebeurde. Het ging over een oud kerkepad in Friesland, idyllisch, bomen erlangs, een weilandje met bloemen. Tot een plaatselijke melkveehouder moest uitbreiden. Hij kocht dat weilandje, maaide de bloemen, gaat daar eerdaags raaigras inzaaien. Hij wilde dat nieuwe landje van ’m ook goed kunnen bereiken met zijn tractor. Dus daar moest een betonnen pad naartoe komen van tien meter breed, dwars over het kerkepad heen. Daarvoor moesten dan ook bomen gekapt worden.

Protest alom, een actiecomité stapte naar de gemeente. Verslaggever Karin de Mik sprak ook met de boer. Die begreep he-le-maal niks van al die commotie, „om vier bomen”. „Iedereen praat over de natuur,” zei hij, „maar ik ben geen boer voor de natuur”. Schoonheid, geschiedenis, de vreugde van mensen die over dat pad lopen, hun ongeluk met het almaar saaier en lelijker wordende platteland, dat is allemaal zijn zaak niet.

Het volstrekte wederzijdse onbegrip. Die ‘vier bomen’, daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat om wat dat pad vertegenwoordigt, dat je hier nog kunt zien hoe het landschap vroeger was en hoe het vroeger werd gebruikt. Het van de andere kant bekijkend, hoor je mensen meteen alweer vragen: „Moeten we dan alles van vroeger maar bewaren?”, op zo’n toon die je direct de onmogelijkheid, ja de onzinnigheid van je verlangen moet duidelijk maken. Maar de vraag is helemaal niet goed. Want nee, we hoeven helemaal niet ‘alles’ van vroeger te bewaren, en kijk eens om je heen: dat doen we ook niet. Integendeel, we zijn volijverig bezig om alles van vroeger te slopen. En dát hoeft ook weer niet.

Als je alleen maar let op efficiëntie en rendement dan krijg je die grote zielloze landschappen die we nu overal in Europa zien. Dode landschappen waarin niets meer leeft, geen dier, geen vogel, geen bloem, geen geschiedenis. Het gaat niet om ‘natuur’, al gaat het óók om natuur, het gaat om ons eigen leven en hoe we dat beleven.

Okay, het is onredelijk om dat allemaal die ene melkveehouder voor de voeten te werpen. Die heeft zijn ene, eigen belang. Maar elke boer heeft zijn ene, eigen belang en tezamen kunnen ze heel wat verloren doen gaan.

Maar ook: heel wat winnen. Op de weg naar Loppersum heeft een boer een veldje en akkerranden met bijenmengsel ingezaaid. Het zoemt er zachtjes. Het bloeit en het straalt. En voorbijgangers stralen terug.

Marjoleine de Vos is redacteur van NRC.