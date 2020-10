Veilingexperts Milgrom en Wilson winnen de Nobelprijs voor Economie

De Amerikanen Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Dat maakte de jury maandagochtend bekend met een slag van de veilinghamer. Ze ontvingen de prijs voor hun bijdragen aan veilingtheorie en uitvindingen van nieuwe veilingvormen. De wetenschappers werken beiden voor de Stanford University. De prijs wordt later dit jaar uitgereikt en de winnaars worden (zodra het weer kan) uitgenodigd in Stockholm voor een feestelijke ceremonie. „Het is vrolijk nieuws, ik ben er heel blij mee”, stamelde Wilson aan de telefoon. „Maar het is hier nog heel vroeg in de ochtend.”

Veilingen zijn van groot belang voor de samenleving, benadrukte de jury. Woningen, energieprijzen en andere zaken die zeer belangrijk zijn voor de economie worden zo verkocht. Milgrom en Wilson hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het begrip van die verkoopmethodes. Een van de onderwerpen waar ze onderzoek naar deden is de zogenoemde ‘winners curse’: het mechanisme dat iemand die de waarde van het geveilde overschat eerder de hoogste bieder zal worden.

Complex

Milgrom en Wilson hebben systemen bedacht om allerlei veilingen te organiseren. Hun werk is onder meer gebruikt voor de veiling van visquota, emissierechten en landingsrechten op vliegvelden. Het kiezen van de juiste veilingvorm is complex, aldus de jury. Milgrom en Wilson hebben bijgedragen aan kennis waarmee nieuwe vormen ontwikkeld kunnen worden waardoor makkelijker de juiste vorm gekozen kan worden. Dat is in het belang van „de kopers, verkopers, gebruikers, belastingbetalers en samenleving in het algemeen”, vindt de academie.

Officieel heet de prijs de Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Het is formeel geen Nobelprijs zoals de Nobelprijs voor de Vrede of voor de Literatuur dat is. Wel wordt de winnaar aangewezen door de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen, die ook de winnaars kiest in de categorieën natuurkunde en scheikunde. De Nederlandse econoom Jan Tinbergen en de Noor Ragnar Frisch waren in 1969 de eerste winnaars voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van modellen om economische processen te analyseren.

Met de bekendmaking van de winnaar van de prijs voor economie, zijn nu alle Nobelprijzen bekend. Het Wereldvoedselprogramma won de Nobelprijs voor de Vrede, Louise Glück de prijs voor Literatuur. De Nobelprijs voor Scheikunde werd toegekend aan Jennifer Doudna en Emmanuelle Charpentier voor CRISPR-Cas, die voor Natuurkunde naar Roger Penrose en Reinhard Genzel en Andrea Ghez voor onderzoek naar zwarte gaten. Harvey Alter, Michael Houghton en Charles Rice kregen de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor het ontdekken van het hepatitis C-virus.

Correctie (12 oktober 2020): In een eerdere versie van dit artikel was de naam van Paul Milgrom abusievelijk gespeld als Paul Milgrem. Dat is hierboven aangepast.