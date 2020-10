Vader Insiya veroordeeld tot negen jaar cel voor ontvoering

Shehzad H. is bij verstek veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van zijn dochtertje Insiya in 2016. Zijn neef Imran S. moet vier jaar de cel in voor zijn rol bij de ontvoering. Beide straffen zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie. De inmiddels zesjarige Insiya verblijft nog altijd bij haar vader in India.

Vier jaar geleden werd de destijds tweejarige Insiya met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam, in opdracht van H.. Nadat de ontvoerders de peuter aan haar vader gaven, is hij met haar naar India gevlucht. Ondanks verschillende verzoeken van het OM weigeren de Indiase autoriteiten de 41-jarige H. uit te leveren. Zes andere betrokkenen bij de ontvoering werden afgelopen jaar al veroordeeld tot celstraffen van een tot vier jaar. Vijf van hen zijn in hoger beroep gegaan.

„Vader en neef maakten samen met de andere verdachten een gezinsleven kapot” door het kind „met geweld te ontvoeren”, aldus de rechtbank van Amsterdam. De rechter rekent het de mannen bovendien aan dat zij „voor eigen rechter spelen” door de „rechtsgang te negeren”. Naast de celstraffen moeten de mannen circa 45.000 euro schadevergoeding betalen aan de familie van Insiya en het meisje zelf.

Operatie Barney

De ontvoering werd nauwkeurig voorbereid, stelt de rechtbank. Een van de ontvoerders deed zich voor als een sociaal werker en kon zo de woning binnendringen. Twee andere mannen volgden, waarvan één gewapend met een taser en tie-wraps. Neef S. pakte Insiya op en nam haar mee naar een auto. De ontvoerders reden het meisje naar Duitsland, waar haar vader op haar wachtte. Dit alles werd vooraf opgesteld in een plan van aanpak onder de naam „operatie Barney”.

De moeder van het meisje probeert haar dochter sinds de ontvoering terug te krijgen. „De tijd gaat door, maar ik sta stil,” zei ze tijdens het proces tegen haar afwezige ex-man. De moeder zei haar dochter voor het laatst te hebben gezien via Skype in 2018. Volgens de rechtbank frustreert H. nagenoeg ieder contact tussen de twee.

