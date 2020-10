Top van de hoogste berg van Afrika staat in brand

Op de top van de Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, is zondagmiddag een natuurbrand uitgebroken. De brand ontstond in een gebied waar vaak bergbeklimmers aanwezig zijn, meldt beheerder Tanzania National Parks maandag in een verklaring op Twitter.

De oorzaak en omvang van de brand zijn nog niet duidelijk. Brandweerlieden doen maandag hun best om te voorkomen dat het vuur de natuur verder verwoest. Ook vrijwilligers, onder wie inwoners van nabijgelegen dorpen, helpen mee met de bestrijding.

De bijna zesduizend meter hoge berg wordt jaarlijks door zo’n vijftigduizend toeristen beklommen, meldt persbureau Reuters. De Kilimanjaro is daarmee een belangrijke inkomstenbron voor Tanzania.

De brand gefotografeerd vanaf de nabijgelegen gemeente Moshi in Tanzania. Foto Instagram jaysadventure_kilimanjaro /Reuters