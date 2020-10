Stijgende zorgkosten beperken nu al het volgende kabinet

Een volgend kabinet heeft financieel gezien „nul ruimte” voor nieuwe plannen of belastingverlaging. Dat is de sombere vaststelling van een belangrijke ambtelijke adviescommissie die in aanloop naar de volgende verkiezingen berekent hoe de rijksbegroting er voor de nieuwe kabinetsperiode voorstaat.

De Studiegroep Begrotingsruimte stelt in het advies, bedoeld voor politieke partijen die hun verkiezingsprogramma’s schrijven en voor de kabinetsformatie na de verkiezingen, dat er „geen budgettaire ruimte is voor per saldo extra uitgaven of lastenverlichting”.

Ter vergelijking: het huidige kabinet had aan het begin van deze regeerperiode een structurele budgettaire ruimte van zo’n 8,5 miljard euro voor zowel extra investeringen als lastenverlichting.

Dat wil volgens de voorzitter van de Studiegroep, Bas van den Dungen, niet zeggen dat een nieuw kabinet helemaal niet met eigen beleid kan komen. „Je kunt alleen uitgaven verhogen als daar elders bezuinigingen tegenover staan en je kunt belastingen alleen verlagen als daar elders belastingverhoging tegenover staat”, zei hij maandag in een toelichting op het advies onder de titel Koers bepalen. Kiezen in tijden van budgettaire krapte. „We gaan ervan uit dat het komende kabinet heus niet vier jaar lang géén extra uitgaven wil doen in bijvoorbeeld onderwijs of voor verbetering van koopkracht. Ons punt is dat dit vraagt om scherpe politieke keuzes, om andere prioriteiten.”

Van den Dungen is secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Andere leden van de studiegroep zijn onder anderen president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en de directeuren van de drie planbureaus.

Tijdelijke dip

De budgettaire krapte staat los van de economische recessie door de coronacrisis. Dit is volgens de adviescommissie een tijdelijke dip, die door de noodzakelijke steunmaatregelen voor een eenmalige, flinke verhoging van het begrotingstekort en de staatsschuld heeft gezorgd. Zodra de economie „weer meer op eigen benen kan staan, moet het crisisbeleid geleidelijk worden afgebouwd”, schrijft de commissie. Dan zullen er, bij stabiel begrotingsbeleid, ook weer buffers in de overheidsfinanciën ontstaan.

Over het niveau waarop de staatsschuld uiteindelijk mag uitkomen, biedt de Studiegroep geen uitsluitsel. Daarvoor, zei Van den Dungen maandag, zijn de economische ontwikkelingen te onzeker en lopen de meningen van economen te veel uiteen. Bovendien zal de discussie over het maximum aan staatsschuld of begrotingstekort vooral op Europees niveau worden gevoerd.

Het grote probleem voor de overheidsfinanciën op lange termijn is de bijna automatische groei van de zorguitgaven in de komende decennia. Die leggen zo’n groot beslag op de rijksbegroting dat er op andere beleidsterreinen maar heel weinig financiële ruimte is.

Blijvend tekort

In een studie over de houdbaarheid van de overheidsfinanciën heeft het Centraal Planbureau berekend – de Studiegroep verwijst ernaar – dat als de zorguitgaven in het huidige tempo blijven stijgen, het gat tussen inkomsten en uitgaven op lange termijn (2060) zo’n 4,4 procent van het bruto binnenlands product bedraagt, naar huidige maatstaven circa 40 miljard euro. Met andere woorden: zonder ingrijpen leidt het tot een onhoudbaar en blijvend tekort.

Om die reden zou een volgend kabinet volgens de adviescommissie de financiering van de gezondheidszorg moeten veranderen. „Voor de gezondheid van de Nederlandse overheidsfinanciën op de lange termijn is het daarom verstandig om de structurele stijging van de zorguitgaven af te remmen.”

In het huidige zorgstelsel is bijvoorbeeld wettelijk bepaald dat automatisch geld beschikbaar komt voor kwaliteitsverbetering, zoals nieuwe behandelingen in ziekenhuizen of nieuwe medicijnen. In 2017 werd het vorige kabinet daardoor geconfronteerd met een extra uitgavenpost van ruim 2 miljard euro in de ouderenzorg. Volgens de Studiegroep Begrotingsruimte zou het volgende kabinet de wet moeten aanpassen om bij dit soort ingrijpende en kostbare beslissingen „de bal weer bij de politiek te leggen”, aldus Van den Dungen.