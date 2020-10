Prijs van postzegel volgend jaar met 5 cent omhoog

Het versturen van een brief binnen Nederland wordt volgend jaar 5 cent duurder. De prijs van een postzegel gaat van 91 naar 96 cent. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is akkoord gegaan met dit voorstel van PostNL, zo laat de toezichthouder maandag weten.

De prijs van de postzegel wordt ieder jaar verhoogd, omdat er steeds minder brieven worden verstuurd terwijl de kosten voor het in stand houden van het postnetwerk gelijkblijven. Om de postbezorging rendabel te houden, mag de prijs per stuk stijgen, schrijft de toezichthouder. PostNL is als enige postvervoerder in Nederland verplicht te zorgen dat iedereen post kan ontvangen.

Verder stijgt het versturen van een aangetekende brief van 8,80 euro naar 9,05 euro. Ook gaat een postzegel voor een brief naar het buitenland volgend jaar 1,55 euro kosten. Dat is 5 cent meer dan nu. Het tarief voor het versturen van een pakketje binnen Nederland blijft gelijk.