Personeel Haga Lyceum: directeur Atasoy luisterde af

De inmiddels ontslagen directeur Soner Atasoy van het Haga Lyceum en diens broer hebben opnameapparatuur geplaatst om de Onderwijsinspectie en het personeel te bespieden. Dat hebben personeelsleden van de islamitische middelbare school tegenover een recherchebureau gezegd.

NRC meldde in mei op basis van anonieme bronnen dat inspecteurs tijdens hun onderzoek op het Haga werden afgeluisterd. De inspectie had hier al vermoedens van, maar kreeg die niet bevestigd. Atasoy ontkende destijds verantwoordelijk te zijn.

Na de publicatie kreeg het Haga – dat vorig jaar in het nieuws kwam door waarschuwingen van inlichtingendienst AIVD – een nieuwe leiding. Die schakelde een privaat recherchebureau in om de aantijgingen te onderzoeken. Tegenover dit bureau hebben twee medewerkers met naam en toenaam getuigd over de afluisterpraktijken, blijkt uit het interne rapport dat in handen is van NRC. Een derde verklaarde dat anoniem.

Een personeelslid stelt dat inspecteurs aan de praat werden gehouden, zodat Atasoys broer het afluisterapparaatje in de werkkamer van de inspectie kon plaatsen. Zij zag „meerdere malen” dat het apparaatje werd neergelegd of weggehaald, waarna de opnames in de directiekamer werden afgeluisterd. Atasoy zou hebben geprobeerd „het geluid van de trein en de schoolbel weg te laten halen” zodat fragmenten geopenbaard konden worden „zonder dat duidelijk was dat dit op school is opgenomen”.

Ook medewerkers zouden zijn afgeluisterd. Als zij in vertrouwelijke gesprekken met de inspectie iets onwelgevalligs zeiden, werden zij daar door Atasoy „al schreeuwend op afgerekend”. Een lid van de medezeggenschapsraad (mr) stelt in het rapport dat Atasoy altijd precies wist wat zijn raad had besproken. „Eerst dachten we dat er een mol was binnen de mr”, zegt het lid, dat daarna ontdekte „dat er afluisterapparatuur heeft gehangen”.

De getuigenissen kunnen van belang zijn voor de aangifte die de inspectie deed na de berichtgeving over het afluisteren. Of onderzoek hiernaar al iets heeft opgeleverd, kan een woordvoerder van het OM niet zeggen. Op het afluisteren van gesprekken tussen derden staat een maximale celstraf van een half jaar.

Moeder geshamed

In het rapport, waarin dertien medewerkers aan het woord komen, wordt Atasoy afgeschilderd als een autoritaire, wantrouwige directeur die kritisch personeel publiekelijk afbrandde. Personeelsleden zeggen dat hij de mr onder druk zette notulen aan te passen, zodat die beter overkwamen op de inspectie.

Het bureau sprak ook met de moeder van een meisje dat naar buiten bracht dat op het Haga een videoles van de radicale prediker Abou Hafs was vertoond. Zij werd volgens haar moeder door Atasoy vervolgens geshamed met rondgestuurde videobeelden van haar. Hieronder werd een Koranvers over verraad gemonteerd. De moeder deed aangifte van bedreiging tegen Atasoy.

Lees een reconstructie over hoe de Onderwijsinpectie te werk ging op het Haga Lyceum. Verslag van een overheidscampagne tegen de school.

In een schriftelijke reactie herhaalt Atasoy dat hij niet heeft afgeluisterd („bullshit”) en bekritiseert het rapport. Het bureau benaderde volgens hem alleen zijn tegenstanders, die talloze „valse verklaringen” hebben afgelegd. Hij ontkent filmbeelden te hebben bewerkt of mr-notulen te hebben willen aanpassen. Het is, schrijft hij, „gewoon” dat hij reageert op de notulen van vergaderingen met de mr.

Donderdag eist Atasoy tijdens een rechtszaak zijn positie als directeur terug. Het bestuur zal, onder meer op grond van het rapport, beargumenteren dat dit niet kan.