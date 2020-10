Opmerkelijke lofzang op schaalverkleining in Onze boerderij

Vorig jaar beperkte Yvon Jaspers, hoofdpropagandist van de agrarische industrie in Nederland, zich in Onze boerderij tot verhalen met een overzichtelijk concept. De boer (met of zonder vrouw) werd in het zonnetje gezet tegen de achtergrond van een overheid wier verordeningen het laatste restje levenslust uit het boerenbestaan persten. „Zoveel regels komen er nog bij, op onze boerderij”, klonk het verwijtend in de herkenningstune.

Zondag was dat verbitterde zinnetje geschrapt en werd er een voor mij nieuwe boersoort geïntroduceerd: de kerstboer. Deze Geert was een varkensboer die besloten had veel kleinschaliger te gaan werken en zijn beesten naar buiten te laten. „Misschien moeten we niet meer voor heel Europa willen produceren.” Geert wil uitsluitend nog dieren houden voor het kerstdiner – en nam een bijbaan in de bouw. Hij was er door een Brit van overtuigd dat de Nederlandse veehouderij belachelijk intensief was.

Nu is het natuurlijk heel goed mogelijk om de geboorte van het kribbekind te vieren zonder de daarbij aanwezige getuigen te verorberen (minus de oude timmerman Jozef), maar de lofzang op schaalverkleining was opmerkelijk voor Onze boerderij (KRO-NCRV). Voor volgende week werd een item over de bij beloofd – een van de dieren die bedreigd worden door de gifliefde van de hyperintensieve landbouw.

De wereld die bij de Yvonboeren langzaam in beweging komt, draait in VPRO’s Tegenlicht op volle toeren. Daar werd de kijker zondag in drie kwartier een reeks groene revoluties door gejaagd. Het begon met de productie van veganistische groente. Zelf had ik – met uitzondering van gerechten met vleesetende planten – alle groente voor veganistisch gehouden, maar boer en ondernemer Jaap Korteweg wees er fijntjes op dat de mest waarmee onze pompoenen tot kolossale formaten worden opgejaagd, óók een dierlijk product is.

Dus werkt Korteweg, oprichter van vleesvervangerreus De Vegetarische Slager, aan de ontwikkeling van plantaardige mestvervangers; het dier moet uit de cyclus. Met hetzelfde doel onderzoekt hij de mogelijkheden om melk uit gras te winnen, een idee dat overigens decennia geleden al in de Donald Duck door Willie Wortel werd uitgewerkt. Korteweg verlustigde zich in de gedachte aan traditioneel gemaakte kazen van melk van ‘koeien van roestvrij staal’.

Er stond geen maat op de argrarische vernieuwingsdrang in Tegenlicht. Zo legde Wijnand Sukkel, een van de Willie Wortels van de innovatieve landbouw, de voordelen van teelt in stroken uit. Daarbij worden gewassen naast elkaar verbouwd, zodat de geur van de uien de peenvlieg verjaagt. „De Maya’s deden het al”, zei Sukkel begeesterd.

Daarna zagen we een ploeg die gaatjes in de grond prikt zoals een regenworm dat doet, lichte robots die het werk van zware landbouwmachines overnemen en zo bodemverdichting tegengaan, drones die de bramen in voedselbossen oogsten. Groenteflats waren een voorbeeld van hoe verticaal in of bij de stad kan worden geproduceerd. Dat scheelt enorm in vervoer en dus in vervuiling, legde ondernemer Meiny Prins uit. Volgens haar moet je Nederland als één grote stad zien, met voldoende groen tussen de bebouwde kernen om voedsel te maken.

De uitzending eindigde op een drijvende boerderij in het centrum van Rotterdam. Boeren op het water was wellicht een oplossing voor het eeuwig overstromende Bangladesh. We hadden toen zo veel voedselvernieuwing voor onze kiezen gekregen dat het waarschijnlijk zelfs Willie Wortel zou doen duizelen. Hopelijk heeft Yvon Jaspers veel aantekeningen gemaakt.