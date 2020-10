Met mijn vriendinnen wil ik op het terrasje een kopje koffie bestellen. De ober staat bij het tafeltje naast ons. Hij is in gesprek met drie jonge meiden. Het duurt al zeker vijf minuten en het wordt steeds amusanter bij de buren. We proberen de ober naar ons tafeltje te lokken. Hij heeft echter geen aandacht voor drie dames van meer dan middelbare leeftijd. Na enkele pogingen geven we het op. „Te oud voor een jonge God” zeggen we tegen elkaar. Ongezien verlaten we het terras.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl