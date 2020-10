Nobelprijswinnaars bedachten een systeem voor veilen dat over de hele wereld wordt gebruikt

Het was begin jaren negentig een aanlokkelijk perspectief voor consumenten én bedrijven: grootschalig gebruik van de mobiele telefoon. Zo mooi als de belofte was, zo rommelig verliep het opzetten van mobiele netwerken. Zeker in de Verenigde Staten. De Amerikaanse overheid verleende van oudsher telecomlicenties aan bedrijven via beauty contests: het bedrijf dat het beste wist uit te leggen dat het een frequentie nuttig kon gebruiken, kreeg deze – meestal na fors lobbywerk bij de autoriteiten.

Maar voor de nieuwe mobiele netwerken kreeg toezichthouder FCC zoveel aanvragen, dat een nieuwe methode moest worden gevonden. Eerst werd geprobeerd de frequentie per regio te verloten, maar dat zorgde voor een chaotisch lapwerk van frequenties, waar de consument weinig aan had. En toen kwam in 1994 de oplossing: een veiling van frequenties in meerdere regio’s tegelijk, en ook in meerdere rondes, om de opbrengst voor de staat zo hoog mogelijk te krijgen. De veiling was een succes – achteraf gezien met dank aan twee economen die maandag de Nobelprijs voor Economie wonnen.

Paul Milgrom en Robert Wilson, twee Amerikanen die werken aan Stanford University, kregen de Nobelprijs voor hun bijdrage aan de zogeheten veilingtheorie. De Zweedse Koninklijke Academie van Wetenschappen, die de prijs toekent, prees hun theoretische én praktijkgerichte werk, verwijzend naar het voorbeeld van het Amerikaanse mobiele netwerk. Milgrom (1948) en Wilson (1937) ontwierpen voor de veiling van de mobiele frequenties de Simultaneous Multiple Round Auction (SMRA). Bedrijven mochten in meerdere rondes meebieden, 47 rondes in totaal. De openingprijs in de veiling was laag. Al met al leverde dat een hoge eindprijs op, althans voor die tijd: 617 miljoen dollar voor tien frequenties, aldus het rapport van de Academie. Daarna werd de SMRA-methode standaardpraktijk, ook in veel andere landen. Zo veilde Nederland afgelopen zomer meerdere 5G-frequenties in twee rondes voor 1,2 miljard euro.

Lees ook het interview met de winnaar van de Nobelprijs van 2019 ‘Economen zijn vreselijk slecht in voorspellen’

Veilingtheorie

De twee economen grepen bij hun idee voor de SMRA-methode terug op de mede door henzelf ontwikkelde veilingtheorie. Ze hielden rekening met een verschijnsel waarop Wilson in de jaren zestig en zeventig had gewezen: dat van de winner’s curse (de vloek van de winnaar). De waarde van wat geveild wordt, is onbekend, want dat moet blijken uit de veiling. De ‘winnaar’ biedt meer dan wat blijkbaar gemiddeld wordt beschouwd als de waarde van het object (de common value). Eigenlijk is de winnaar zo direct een verliezer. De angst om een verliezende winnaar te worden, houdt mensen tegen om hoog te bieden, zo vond Wilson. Dat kan worden ondervangen door bieders veel informatie te geven over het geveilde object, zo liet zowel Wilson als Milgrom later zien. Dat is wat er bij de mobiele telefoonveiling gebeurde. Elke ronde leverde nieuwe informatie op, want bieders zagen de prijs oplopen.

Emissierechten worden binnen de EU steeds meer geveild, wat de prijs van CO 2 -uitstoot opdrijft

„Hun ontdekkingen zijn van nut geweest voor verkopers, kopers en belastingbetalers over de hele wereld”, aldus de Academie over de prijswinnaars. Veilingen worden steeds meer gebruikt in de economie, zo stelt de Academie. Emissierechten binnen de Europese Unie worden bijvoorbeeld steeds meer geveild, wat de prijs van CO 2 -uitstoot opdrijft. Bij de uitgifte van staatobligaties is de veiling inmiddels de standaard methode om de opbrengst voor de staat te maximaliseren. En dan zijn er natuurlijk veilingen voor bloemen, grondstoffen en onroerend goed.

Wilson, die tijdens de nacht in Californië uit zijn bed werd gebeld met het goede nieuws, kreeg tijdens de persconferentie de vraag wanneer hij voor het laatst zelf iets op een veiling had gekocht. Nog nooit, zei hij eerst. Om vervolgens toe te voegen: „Nou ja, als ik iets zoek via een zoekmachine op het internet zie ik voortdurend advertenties die in veilingen zijn verkocht. En de skilaarzen van mijn vrouw en mij komen via eBay.” Het internet, concludeerde hij, heeft het veilen een enorme impuls gegeven.