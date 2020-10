MIVD-topman: vergader niet met smartphone op tafel

De top van het Nederlandse bedrijfsleven zou niet meer moeten vergaderen over bedrijfsgeheimen met een smartphone of iPad op tafel. Het risico op spionage door landen als Rusland en China is te groot. Daarvoor waarschuwt de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Jan Swillens in een interview maandag met De Telegraaf.

„Ik denk dat geen raad van bestuur van een grote organisatie meer moet vergaderen over bedrijfsgeheimen met de smartphone of iPad op tafel”, zegt hij. „Ze zijn superhandig, je hebt al je informatie ermee bij de hand. Maar het risico op spionage is gewoon te groot.” Volgens Swillens wordt Nederland dagelijks aangevallen door cyberspionnen. Desondanks onderschat Nederland volgens de bevelhebber al jaren de dreiging. „Kennis wordt gestolen, vitale systemen en infrastructuur worden aangevallen en er worden pogingen gedaan om onze samenleving via desinformatie te beïnvloeden.”

Hij waarschuwt met name voor landen als China en Rusland. China „wordt steeds offensiever, vooral in cyberspace. De Chinezen maken er absoluut geen geheim van dat ze de economische en militaire nummer 1 van de wereld willen worden”. Ook zegt hij zorgen te hebben over het zenuwgas novitsjok, waarmee de Russische oppositieleider Aleksej Navalny en de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter werden vergiftigd. „Zo’n aanval als op Skripal kan ook hier gebeuren.”

De afluistermogelijkheden van smartphones leidden al eerder tot kritiek. Vorig jaar bleken Google, Amazon en Apple via slimme spraakassistenten zoals Siri en Alexa mee te luisteren naar persoonlijke gesprekken. Gebruikers werden hierover niet goed geïnformeerd. Europese privacyorganisaties eisen daarom dat de assistenten aan strengere eisen moeten voldoen.