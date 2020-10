Mishandeld worden door de politie – jonge Nigerianen pikken het niet langer

Being a fine boy is not a crime – er goed uitzien, is geen misdaad. Dat was een van de slogans op de borden van de Nigeriaanse demonstranten. De afgelopen vier dagen gingen ze in diverse steden de straat op om te protesteren tegen de Special Anti-Robbery Squad (SARS), een politie-eenheid die al jaren berucht is om haar straffeloze martelingen en onwettige praktijken. Vooral modieus geklede jongemannen – fine boys – worden door de eenheid eruit gepikt en zonder enige bewijs beschuldigd van frauduleuze praktijken. Hoe komen ze anders aan die mooie kleren?

Een Amnesty-rapport sprak van een ‘patroon van misbruik door SARS-officieren’ en bekritiseerde de Nigeriaanse autoriteiten omdat ze „steeds falen om de daders te berechten”. De hele politiemacht staat bekend om haar corruptie en mensenrechtenschendingen. SARS spant de kroon.

Zondag kondigde het hoofd van de Nigeriaanse politie aan de gehate eenheid te ontbinden. Daarmee lijkt de belangrijkste eis ingewilligd van de demonstranten die elkaar vonden onder de hashtag #EndSARS. Maar door het hele West-Afrikaanse land bleven desondanks de demonstraties doorgaan, zelfs al vielen her en der doden door politiegeweld. Demonstranten vertellen graag waarom, liever onherkenbaar. Hun volledige naam is bij de redactie bekend. Ze vrezen allen repercussies van de politie.

Abdulmujeeb (28): ‘We zijn de intimidatie zat!’

Content developer

„Zondag ging ik met wat vrienden naar de demo bij de technische hogeschool van Ibadan. Studenten hebben er enorme last van SARS. Die komt soms de wijk in en pakt willekeurige jonge mannen op en mishandelt ze. En dan moeten ze geld betalen opdat SARS ze laat gaan.

„Ik was veertien toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de politie. In de speelautomatenhal waar ik was, werd eerst een jongen opgepakt die een mobieltje had gestolen. Later kwam de politie terug en arresteerde iedereen in de hal, ook de eigenaar. Zonder aanklacht of opgaaf van reden. We kwamen pas vrij toen de hal-eigenaar geld ophoestte. Bijna iedere Nigeriaan kan je dit soort verhalen vertellen. We zijn de intimidatie zat.

„Of ik nu ophoud met demonstreren? Zeker niet! SARS is niet het enige probleem, we moeten de hele politie hervormen. Morgen is weer een demonstratie gepland in Ibadan, vanaf Iwo Road. Dan sta ik er ook weer.”

Laraba (30): ‘Zodra mijn wond is genezen, sta ik er weer’

Econoom

„Dit weekend ging ik voor de tweede keer in mijn leven demonstreren. De laatste keer, vorig jaar, werden tientallen vrouwen in het nachtleven opgepakt en beschuldigd van prostitutie, alleen om hun kleding. In de bak werden ze verkracht en mishandeld door agenten. We hebben actie gevoerd om de vrouwen vrij te krijgen.

„M’n zus is ooit door SARS aangehouden toen ze ’s avonds in haar auto naar huis reed. Vrij intimiderend. Ze is advocate, ze denkt dat dit haar heeft gered. In dit land zijn niet alleen mannen slachtoffer van politiegeweld.

„Daarom ging ik zondag de straat op. Toen ze kwamen met waterkanonnen en traangas, was ik bang. Ik werd door drie agenten neergeknuppeld. Mijn hele rechterkant is bont en blauw en de wond op mijn hoofd moest worden gehecht. Zodra mijn wond is genezen, sta ik er weer.

„Ik heb me nog nooit zo één gevoeld met andere Nigerianen als nu. Deze generatie ervaart voor het eerst dat ze iets kan veranderen.”

Hazel (23): ‘We zijn met steeds meer demonstranten’

Rechtenstudent

„Mijn ouders waren bezorgd toen ik ging demonstreren. Er kan je van alles overkomen: mensen worden mishandeld, zelfs gedood. Mijn ouders weten dat ze een uitgesproken dochter hebben opgevoed, ze staan achter me.

„Nu verzamelen we met honderden demonstranten voor de Nationale Bibliotheek in Jos. De eerste dagen waren we met veertig mensen, de tweede met 150, het aantal blijft groeien.

„Eerst trekken we langs redacties van kranten, radio en tv. De publiciteit over #EndSARS loopt via sociale media, de traditionele media publiceren nauwelijks over de protesten. Dus we gaan erheen om te eisen dat onze stem wordt gehoord.

„Natuurlijk houden we niet op na de belofte SARS op te heffen. De regering beloofde dat al zo vaak. Onze eis is aangepast naar #EndSARSnow!”

Emmanuel (39): ‘#EndSARS is nog maar het begin’

Sportcomplexmanager

„Ik zoals veel van mijn vrienden.. demonstreer sinds afgelopen donderdag, want ik wacht niet tot ik zelf een keer geconfronteerd wordt met SARS-geweld. Je kunt wel denken, als ik thuisblijf en me rustig houd, gebeurt me niets, maar dat is niet waar. Deze politie-eenheid is voor Nigeriaanse burgers een levensbedreiging.

„Ik zou hebben gewild dat de generatie van mijn ouders had gedemonstreerd. Dan zou ik nu niet de straat op hoeven om basale mensenrechten te bevechten voor mijn kinderen: een dochter van zes en zoon van twee .

„Vanochtend om zes uur stond ik alweer klaar om te protesteren, ook al beloofde de politie SARS te ontbinden. We hebben de Lekki-tolbrug geblokkeerd: nog altijd kan er niemand over die brug en half Lagos ligt plat.

„Zelfs als SARS daadwerkelijk wordt opgedoekt, hoop ik dat we verdergaan met hervorming van het onderwijs of bestrijding van corruptie. Het is genoeg geweest. #EndSARS is nog maar het begin.”